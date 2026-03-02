Арбитражный суд принял иск «РТ-капитал» к «Крыльям Советов» на 146 млн

1772449753

сегодня, 14:09

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск дочерней компании «Ростеха» «РТ-капитал» к самарскому ФК «Крылья Советов» на сумму 145,7 млн рублей. Предварительное заседание назначено на 31 марта 2026 года, указано в определении суда.

Иск подан 19 января, но изначально возвращён из-за процессуальных нарушений. Конкретные требования не раскрыты.

Ранее по тому же долгу возбуждено исполнительное производство на 928+ млн рублей — клуб не возвращал заём с 2016 года. «Крылья» уже выплатили 535 млн рублей в декабре, 54 млн в январе и заявили о полном погашении 2 февраля с помощью кредита от банка «Солидарность».