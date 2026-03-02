Top.Mail.Ru
Арбитражный суд принял иск «РТ-капитал» к «Крыльям Советов» на 146 млн

сегодня, 14:09

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск дочерней компании «Ростеха» «РТ-капитал» к самарскому ФК «Крылья Советов» на сумму 145,7 млн рублей. Предварительное заседание назначено на 31 марта 2026 года, указано в определении суда.

Иск подан 19 января, но изначально возвращён из-за процессуальных нарушений. Конкретные требования не раскрыты.

Ранее по тому же долгу возбуждено исполнительное производство на 928+ млн рублей — клуб не возвращал заём с 2016 года. «Крылья» уже выплатили 535 млн рублей в декабре, 54 млн в январе и заявили о полном погашении 2 февраля с помощью кредита от банка «Солидарность».

Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:11
Разве это долг? Вот у фк Динамо Москва был ДОЛГ... На конец 2016 года он составлял порядка 16(шестнадцати) млрд рублей. Тогда Генеральным директором клуба назначили Евгения Муравьева, он и озвучил сумму основного долга в 13 млрд рублей ( остальное проценты). Речь идёт о фантастических средствах... Бюджет города Бердск, с населением 100 тысяч человек, в 2016 году составил 2182,9 млн рублей.. А прописью — два миллиарда сто восемьдесят два миллиона девятьсот тысяч рублей. Но больше всего меня поразило то, что клуб с долгами рассчитался. Все это похоже на ПРАЧЕЧНУЮ... До футбола ли этим людям?
ffx8eq45k8q8
ffx8eq45k8q8
сегодня в 15:55
После почти миллиарда это уже смешная сумма.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:42
))))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:31
Вот уж действительно - лучше слова и не подобрать - Тяжба ! )
Гость
