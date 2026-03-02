Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежом

Академия Мамаева и Смолова в Дубае приостановила работу до 5 марта

сегодня, 14:15

Футбольная академия экс-игроков сборной России Павла Мамаева и Федора Смолова в Дубае временно прекратила занятия до 5 марта из-за напряжённой обстановки в регионе. Об этом сообщила сама академия в социальной сети.

«Наша футбольная академия отменяет тренировки до четверга в связи со сложившейся ситуацией», — говорится в сообщении.

Это решение принято на фоне эскалации конфликта: 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, а Тегеран нанёс ответные удары по базам США в странах Персидского залива. Региональные власти закрывают воздушное пространство, авиакомпании отменяют рейсы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Трансфер сына Ковальчука в «Герту» осложнён вопросом регистрации
Сегодня, 13:49
Тренер ПСЖ Луис Энрике оценил уровень Сафонова
27 февраля
В «Атланте» рассказали, почему Миранчук не сыграл в первом матче сезона
27 февраля
Захарян сможет сыграть в ближайшем матче «Реала Сосьедад»
25 февраля
В «Реале Сосьедад» отметили, что Захарян имел шансы в матче с «Овьедо»
22 февраля
Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с середины января
21 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 