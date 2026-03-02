Академия Мамаева и Смолова в Дубае приостановила работу до 5 марта

1772450141

сегодня, 14:15

Футбольная академия экс-игроков сборной России и в Дубае временно прекратила занятия до 5 марта из-за напряжённой обстановки в регионе. Об этом сообщила сама академия в социальной сети.

«Наша футбольная академия отменяет тренировки до четверга в связи со сложившейся ситуацией», — говорится в сообщении.