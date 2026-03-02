Инфантино предложил удалять игроков, которые в спорах прикрывают рот

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил выдавать красные карточки игрокам, которые прикрывают рот во время словесных перепалок. Это заявление связано с недавним скандалом в матче Лиги чемпионов, когда полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни закрыл лицо майкой и что-то сказал в адрес Винисиуса Жуниора из «Реала». Бразилец позднее пожаловался на оскорбление на расовой почве.
На Конгрессе ФИФА в Ванкувере 30 апреля обсудят такие случаи и возможные изменения правил. В интервью Sky News Инфантино отметил: «Если игрок закрывает рот и говорит что-то расистское — его нужно удалять. Если нет ничего плохого, зачем прятать рот? То есть мы должны заведомо предполагать, что в случае если игрок прикрывает рот — он однозначно говорит что-то плохое».
К апрелю Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует ужесточить правила перед летним ЧМ.
Это как полиции написать объявление :"Уважаемые граждане преступники, просьба делать свои преступления исключительно в поле видимости вэб-камер."
