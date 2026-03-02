Top.Mail.Ru
Инфантино предложил удалять игроков, которые в спорах прикрывают рот

сегодня, 14:48
Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил выдавать красные карточки игрокам, которые прикрывают рот во время словесных перепалок. Это заявление связано с недавним скандалом в матче Лиги чемпионов, когда полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни закрыл лицо майкой и что-то сказал в адрес Винисиуса Жуниора из «Реала». Бразилец позднее пожаловался на оскорбление на расовой почве.

На Конгрессе ФИФА в Ванкувере 30 апреля обсудят такие случаи и возможные изменения правил. В интервью Sky News Инфантино отметил: «Если игрок закрывает рот и говорит что-то расистское — его нужно удалять. Если нет ничего плохого, зачем прятать рот? То есть мы должны заведомо предполагать, что в случае если игрок прикрывает рот — он однозначно говорит что-то плохое».

К апрелю Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует ужесточить правила перед летним ЧМ.

Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 17:34
Лучше бы отреагировал на ТРЕБОВАНИЯ КОЛОСКОВА - запретить Вашингтону и Тель-Авиву участвовать в ЧМ-26
n6km9qdnsz9a
n6km9qdnsz9a
сегодня в 17:14
Скоро до маразма дойдет в их правилах
Bad Listener
Bad Listener ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:16
Лучше, им гордится его мама)
3zwr2yr486n2
3zwr2yr486n2
сегодня в 16:06
Да они ведь просто свои зубы берегут
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:02
Захотел чихнуть-удалили.
t3cbfy59eg6u
t3cbfy59eg6u
сегодня в 15:54
Можно вообще за любые слова удалять, пусть молчком играют...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:54
футбол превращает в поле брани и грязных приемов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:47
а как быть с провокаторами?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:42
Надо игрокам руки приматывать к телу скотчем, это кстати ещё и решит проблему с естественным и неестественным положением рук.
А если серьёзно, то Инфантино предлагает очередной бред.
Что значит прикрывает рот и говорит, что то расисткое?
Если он говорит расисткое, то конечно надо наказывать, а если это просто слова которые должны остаться между двумя, но расисткого ничего нет?
Я против расизма и оскорблении в футболе, но и делать из футбола "балет" тоже не стоит.
На западе толерантность дошла слишком далеко, скоро совсем мужиков не останется.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:41
Очередная "умная" мысль от чиновника... А ведь он гордится собой?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:16
Пущай ругаются прилюдно !!!
lotsman
lotsman ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:08
Человек заботится о здоровье оппонента, чтобы не брызгать на него вирусами, а ему красную карточку. Обидно, понимаешь.
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:06
Конечно интересно. А вдруг он вместо лодки послал соперника в поездку на ишаке. Надо же определить меру наказания. Всё таки лодка и ишак, это две большие разницы, как говорят в Одессе.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:01
Да чего уж там - а заодно удалять тех кто захочет почесать нос , вытереть губы , либо во время словесной перепалки , на всякий случай прикрыть лицо рукой , что бы ненароком не получить "по сусалам"...)))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 15:00
Лысый, как всегда, только ху... какую-то может предложить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:57, ред.
То есть его устраивают сами словесные перепалки....но не устраивает что он не может их расшифровать на расстоянии...ему интересно....)))

Это как полиции написать объявление :"Уважаемые граждане преступники, просьба делать свои преступления исключительно в поле видимости вэб-камер."
