«Ахмат» поддержал иранского защитника Мехди Заре на фоне эскалации в Иране

Грозненский «Ахмат» оказывает моральную поддержку иранскому защитнику Мехди Заре, переживающему за родных из-за военных действий в родной стране. Об этом рассказал гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.
Заре выступает за «Ахмат» с июля 2025 года. «Как может чувствовать себя иранец в такой ситуации? Конечно, волнуется за близких. В остальном в клубе всё хорошо: контракт действует, он профессионал и выполняет обязательства. Мы помогаем морально», — отметил Айдамиров.
Конфликт обострился 28 февраля: США и Израиль нанесли удары по крупным городам Ирана, включая Тегеран. Иран ответил ракетными атаками по базам США. В регионе закрыли воздушное пространство, отменены рейсы.