«Ахмат» поддержал иранского защитника Мехди Заре на фоне эскалации в Иране

сегодня, 16:11

Грозненский «Ахмат» оказывает моральную поддержку иранскому защитнику Мехди Заре, переживающему за родных из-за военных действий в родной стране. Об этом рассказал гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.

Заре выступает за «Ахмат» с июля 2025 года. «Как может чувствовать себя иранец в такой ситуации? Конечно, волнуется за близких. В остальном в клубе всё хорошо: контракт действует, он профессионал и выполняет обязательства. Мы помогаем морально», — отметил Айдамиров.

Конфликт обострился 28 февраля: США и Израиль нанесли удары по крупным городам Ирана, включая Тегеран. Иран ответил ракетными атаками по базам США. В регионе закрыли воздушное пространство, отменены рейсы.

sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 16:46
Да он должен зайти сюда. Думаю напишет Вам
drug01
drug01 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:35
Понял передайте ему мой привет!
