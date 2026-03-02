«Ахмат» поддержал иранского защитника Мехди Заре на фоне эскалации в Иране

1772457102

сегодня, 16:11

Грозненский «Ахмат» оказывает моральную поддержку иранскому защитнику , переживающему за родных из-за военных действий в родной стране. Об этом рассказал гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.

Заре выступает за «Ахмат» с июля 2025 года. «Как может чувствовать себя иранец в такой ситуации? Конечно, волнуется за близких. В остальном в клубе всё хорошо: контракт действует, он профессионал и выполняет обязательства. Мы помогаем морально», — отметил Айдамиров.