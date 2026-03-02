«Челси» борется с «Ньюкаслом» за форварда «Аль-Хиляля» Дарвина Нуньеса

1772459342

сегодня, 16:49

«Челси» вступил в гонку с «Ньюкасл Юнайтед» за право подписать уругвайского нападающего «Аль-Хиляля» , сообщает ChronicleLive.

Нуньес забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 24 матчах сезона, но после трансфера Карима Бензема был исключён из заявки на Саудовскую Про Лигу из-за лимита в 8 легионеров — и теперь он играет только в Лиге чемпионов АФК.