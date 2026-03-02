Top.Mail.Ru
«Челси» борется с «Ньюкаслом» за форварда «Аль-Хиляля» Дарвина Нуньеса

сегодня, 16:49

«Челси» вступил в гонку с «Ньюкасл Юнайтед» за право подписать уругвайского нападающего «Аль-Хиляля» Дарвина Нуньеса, сообщает ChronicleLive.

Нуньес забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 24 матчах сезона, но после трансфера Карима Бензема был исключён из заявки на Саудовскую Про Лигу из-за лимита в 8 легионеров — и теперь он играет только в Лиге чемпионов АФК.

Бывший форвард «Ливерпуля» может покинуть Саудовскую Аравию летом, и он предпочитает возвращение в АПЛ. «Ньюкасл» сохраняет интерес к трансферу уругвайца, несмотря на недавние приобретения в атаку Ника Вольтемаде и Йоана Виссы.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:49
помню матч, так уругваец несколько раз попал в каркас ворот Челси...и ни разу не забил. даже с пенальти))) и этот удар в штангу.
Челси нужен такой.
да, из него не будет голевой машины как Холанд, но зато будет заканчивать сезоны в стабильных дабл-даблах.
минимум забивать 15 и отдавать 15.
просто суперполезный нападающий, а ля Мората 2.0
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:21
Да на фиг он нужен.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:51
Ну Челси вообще опытный боец на трансферном поприще...)))
Гость
