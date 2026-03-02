Карседо высказался о неожиданном переносе матча против «Сочи»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал решение РПЛ перенести на один день матч 19-го тура РПЛ против «Сочи». Игра была запланирована на 1 марта, но была отложена до понедельника в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Мы, конечно, хотели бы, чтобы этот матч прошел как можно раньше, когда поняли, какая ситуация. Естественно, для нас было бы идеально сыграть в воскресенье, потому что у нас достаточно скоро следующий кубковый матч с «Динамо». Но при тех обстоятельствах, которые были, ничего нельзя было поделать. Матч был перенесен на сегодня. По времени хотели как можно раньше, но договорились о таком. Сейчас команде нужно будет вернуться в Москву и готовиться к матчу с «Динамо». Никаких оправданий, мы рады, что победили и завоевали три очка.

Рад сегодняшней победе, да, наверное, мы могли в этом матче забивать больше голов. И, возможно, раньше решать исход этой встречи, но тем не менее три очка в стартовом матче — это замечательно для команды и футболистов, поэтому мы сегодня рады. Я думаю, что еще до наших замен игра была у нас под контролем, и соперник реализовал единственный момент, который у него был со штрафного удара. И в целом я посчитал, что команде необходимо добавить свежести.