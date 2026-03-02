Карседо считает, что в России VAR используется слишком часто

1772475895

сегодня, 21:24

Главный тренер московского «Спартака» отметил, что несмотря на большое количество вмешательств системы VAR в матчах Российской премьер-лиги, уровень судейства остается достаточно высоким. Об этом испанский специалист заявил журналистам после победы своей команды над «Сочи».

Карседо подчеркнул, что в первом туре после возобновления чемпионата система видеоассистента рефери использовалась во всех восьми встречах.

«Если говорить о судействе в целом, то уровень, на мой взгляд, хороший — я смотрел и другие матчи тура. Большинство решений были правильными и справедливыми. Однако, как мне кажется, вмешательств VAR становится слишком много. Хотелось бы вернуться к "старому футболу”, когда к видеоассистенту обращались только в действительно спорных эпизодах», — отметил тренер.

Напомним, что матч против «Сочи» стал для Карседо дебютным у руля «Спартака». В этой встрече красно-белые одержали волевую победу со счетом 3:2.