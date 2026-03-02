Top.Mail.Ru
«Балтика» и «Локомотив» направили обращения ЭСК РФС после 19-го тура РПЛ

сегодня, 19:15

Калининградская «Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой разобрать отменённый гол Кевина Андраде в ворота петербургского «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На 75-й минуте главный арбитр Алексей Сухой после проверки VAR отменил взятие ворот: нападающий Брайан Хиль находился в офсайде и мешал вратарю Денису Адамову. Победу «Зениту» принёс Луис Энрике на 87-й минуте.

Аналогично московский «Локомотив» запросил разбор эпизода из игры с «Пари НН» (1:2). На 38-й минуте игрок хозяев Алекс Сафро задел шипами бедро Алексея Батракова, но арбитр Рафаэль Шафеев не наказал нарушение. Вскоре Александр Руденко получил вторую жёлтую и покрасную карточку, а на 69-й минуте Олакунле Олусегун реализовал назначенный пенальти.

112910415
112910415
сегодня в 20:34
пусть поработают.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:30
Столетие Занита перенесли. И если бы Сухой засчитал гол в ворота Зенита, то и пятидесятилетний юбилей Семака перенесли и глазом не моргнули.
Capral
Capral
сегодня в 20:16
Ну, Балтике то есть на что обижаться. А Локо, на кой это надо, выиграли же?
Балтике очки не вернут и День рождения Семака не перенесут. А вообще, конечно- полнейший беспредел. Подонка Сухого надо было еще после краснодарского убийства убрать с глаз долой. Но нет, оставили, вот и получите. Помню, как банкиры взвыли на Карася, с требованием его убрать. А этого, никто не трогает и он продолжает мерзостями заниматься...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:06
Просто не нужно наступать на пятки Зениту
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:57
Остаётся вздохнуть и ждать ответа...)))
