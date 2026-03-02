«Балтика» и «Локомотив» направили обращения ЭСК РФС после 19-го тура РПЛ

1772468146

сегодня, 19:15

Калининградская «Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой разобрать отменённый гол в ворота петербургского «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ . Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На 75-й минуте главный арбитр Алексей Сухой после проверки VAR отменил взятие ворот: нападающий Брайан Хиль находился в офсайде и мешал вратарю Денису Адамову. Победу «Зениту» принёс Луис Энрике на 87-й минуте.

Аналогично московский «Локомотив» запросил разбор эпизода из игры с «Пари НН» (1:2). На 38-й минуте игрок хозяев Алекс Сафро задел шипами бедро Алексея Батракова, но арбитр Рафаэль Шафеев не наказал нарушение. Вскоре Александр Руденко получил вторую жёлтую и покрасную карточку, а на 69-й минуте Олакунле Олусегун реализовал назначенный пенальти.