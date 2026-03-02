«Челси» уверен, что сохранит Палмера, несмотря на рекордные убытки

1772480202

сегодня, 22:36

Английский «Челси» считает себя «уверенным» в том, что сможет сохранить хавбека , несмотря на рекордные финансовые убытки клуба.

Лондонский клуб недавно объявил худший финансовый результат в истории английского футбола, потеряв 355 миллионов фунтов в сезоне‑2024/25. Пока что неясно, как именно этот фактор скажется на летних трансферных планах «Челси», но непопадание в Лигу чемпионов может обернуться для клуба серьёзным ударом.

По данным The Standard, «Челси» «уверен», что не будет вынужден распродавать своих звёздных игроков ради уравновешивания бюджета. В то же время Палмеру приписывают интерес к возможному уходу этим летом со ссылкой на сообщения о том, что он недоволен жизнью в Лондоне.