Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» уверен, что сохранит Палмера, несмотря на рекордные убытки

сегодня, 22:36

Английский «Челси» считает себя «уверенным» в том, что сможет сохранить хавбека Коула Палмера, несмотря на рекордные финансовые убытки клуба.

Лондонский клуб недавно объявил худший финансовый результат в истории английского футбола, потеряв 355 миллионов фунтов в сезоне‑2024/25. Пока что неясно, как именно этот фактор скажется на летних трансферных планах «Челси», но непопадание в Лигу чемпионов может обернуться для клуба серьёзным ударом.

По данным The Standard, «Челси» «уверен», что не будет вынужден распродавать своих звёздных игроков ради уравновешивания бюджета. В то же время Палмеру приписывают интерес к возможному уходу этим летом со ссылкой на сообщения о том, что он недоволен жизнью в Лондоне.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиАгент Вирца предлагал его «Реалу» прошлым летом
Сегодня, 18:22
Слухи«Челси» борется с «Ньюкаслом» за форварда «Аль-Хиляля» Дарвина Нуньеса
Сегодня, 16:49
Спаллетти лично просит «Ювентус» подписать Коло Муани
Вчера, 23:13
Тренер «Альмерии» выразил заинтересованность в трансфере Роналду
28 февраля
«Наполи» включил в трансфер Осимхена «анти-Юве» пункт на €70 млн
27 февраля
У «Барселоны» было предложение на €250 млн по трансферу Ямаля
23 февраля
Все комментарии
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 22:50
...тяжелое наследие "Начальника Чукотки"....!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:43
Челси надо выиграть ЛЧ всего то навсего. сразу миллионов 70 закроют. попродавать тех кто в арендах. Клуб умудрился этот денежный кубок мира среди клубов поднять и все равно в долгах остался, я чето и новых звезд покупок там не видел. как они так умудрились.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 