Аллегри опроверг слухи о желании покинуть «Милан»

сегодня, 22:40

Тренер настаивает, что он по‑прежнему счастлив в «Милане», несмотря на недавние сообщения, которые говорили об обратном.

58-летний специалист вернулся в итальянский гранд прошлым летом, во второй раз возглавив команду и заменив нынешнего тренера «Аль‑Иттихада» Сержиу Консейсау. Под руководством Аллегри клуб занимает второе место в чемпионате, отставая на 10 очков от лидера и принципиального соперника «Интера».