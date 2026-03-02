Top.Mail.Ru
Аллегри опроверг слухи о желании покинуть «Милан»

сегодня, 22:40

Тренер Массимилиано Аллегри настаивает, что он по‑прежнему счастлив в «Милане», несмотря на недавние сообщения, которые говорили об обратном.

58-летний специалист вернулся в итальянский гранд прошлым летом, во второй раз возглавив команду и заменив нынешнего тренера «Аль‑Иттихада» Сержиу Консейсау. Под руководством Аллегри клуб занимает второе место в чемпионате, отставая на 10 очков от лидера и принципиального соперника «Интера».

По информации итальянских СМИ, в последнее время упоминалось, что тренер недоволен пребыванием в клубе, однако сам он опровергает эту информацию. После победы «Милана» со счётом 2:0 над «Кремонезе» Аллегри заявил журналистам: «Между мной и „Миланом“ полная гармония. Мы на одной волне, работаем вместе. Клуб планирует будущее „Милана“, и я рад быть здесь».

