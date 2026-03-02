Мудрик тренируется с полупрофессиональным клубом

1772481562

сегодня, 22:59

Полузащитник вернулся к тренировкам в полупрофессиональном клубе «Аксбридж» после дисквалификации за допинг в «Челси».

Вингер был отстранён от соревнований после неудачного допинг‑теста в конце 2024 года. В его организме обнаружили мельдоний — вещество, запрещённое в спорте с 2016 года Всемирным антидопинговым агентством ( WADA ), которое, по данным The Mirror, помогает спортсменам повышать выносливость, ускорять восстановление и улучшать поступление кислорода в ткани во время нагрузок.

Теперь, как сообщает The Daily Mail, украинец разместил в соцсетях видео, где запечатлён на тренировке на стадионе команды «Аксбридж». На кадрах видно, как Мудрик отрабатывает удары из‑за пределов штрафной.

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор ранее в январе высказался о Мудрике в ответ на вопрос, есть ли у него шансы попасть в основной состав после возвращения.

«Нет, он не исключён как вариант для нас, он феноменальный игрок. У него было очень непростое время, но когда момент будет подходящим для меня, для него и для клуба, я точно проведу с ним разговор», — сказал Росеньор.