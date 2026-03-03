Top.Mail.Ru
Фассон оценил вклад Баринова в победы «Локомотива»

сегодня, 08:59

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон отметил, что Дмитрий Баринов играл важную роль в московском клубе, однако и после его ухода команда продолжит двигаться вперёд и стремиться к максимальному количеству побед.

Ранее сообщалось, что Баринов перешёл из «Локомотива» в ЦСКА. Он является воспитанником железнодорожников, с 2015 года выступал за основной состав и успел поиграть в статусе капитана команды.

Безусловно, Баринов сделал большой вклад для команды: много лет здесь играл, был капитаном. Он ушел, но жизнь продолжается.

Цель на вторую часть сезона — выиграть как можно больше матчей.

czdc6nykh9r2
czdc6nykh9r2
сегодня в 09:54
Место в турнирной таблице по окончанию сезона покажет значимость Баринова для Локомотива. Может не все так плохо.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:44
Не на одном Баринове свет клином сошёлся.)
Гость
