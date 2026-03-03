Фассон оценил вклад Баринова в победы «Локомотива»

1772517565

сегодня, 08:59

Защитник «Локомотива» отметил, что играл важную роль в московском клубе, однако и после его ухода команда продолжит двигаться вперёд и стремиться к максимальному количеству побед.

Ранее сообщалось, что Баринов перешёл из «Локомотива» в ЦСКА . Он является воспитанником железнодорожников, с 2015 года выступал за основной состав и успел поиграть в статусе капитана команды.