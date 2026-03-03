Арбелоа верит, что «Реал» сможет догнать «Барселону»

Главный тренер «Реала» после поражения от «Хетафе» в матче 26-го тура Ла Лиги отметил, что по-прежнему верит в возможность завоевания титула. Мадридцы на данный момент отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.

Арбелоа сказал:

Ла Лига ещё не закончена. Будут разыграны 36 очков, и мы будем бороться до конца.

Мы отстаем лишь на 4 очка, мы можем их отыграть. Это «Реал Мадрид». Наша задача — набрать оставшиеся 36 очков. Мы должны выиграть следующий матч в Виго.

Никто в клубе не сдаётся. Не обвиняйте игроков, отвечать за результат буду я.