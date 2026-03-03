Арбелоа верит, что «Реал» сможет догнать «Барселону»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после поражения от «Хетафе» в матче 26-го тура Ла Лиги отметил, что по-прежнему верит в возможность завоевания титула. Мадридцы на данный момент отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.
Арбелоа сказал:
Ла Лига ещё не закончена. Будут разыграны 36 очков, и мы будем бороться до конца.
Мы отстаем лишь на 4 очка, мы можем их отыграть. Это «Реал Мадрид». Наша задача — набрать оставшиеся 36 очков. Мы должны выиграть следующий матч в Виго.
Никто в клубе не сдаётся. Не обвиняйте игроков, отвечать за результат буду я.
А вот к кому есть вопросы в первую очередь, так это к дону Флорентино, который наступает на грабли двадцатилетней давности, делая из клуба инструмент для прибыли, но жертвуя при этом командой в футбольном плане. И пока в команде ещё были игроки старой школы, которым не нужно заносить пятые точки на поворотах, перед которыми не нужно плясать, уговаривать, и постоянно интересоваться хорошо ли они покушали и покакали, - пока и была команда. Им вполне хватало пряника, чтобы мотивировать их, а дальше они всё делали сами, за счёт чего вполне успешно и продуктивно и руководили Папа Карло и Зидан.
А теперь, с этим новым поколением занеженных и зацелованных принцес, этот метод просто не работает. Этим как раз не хватает кнута. Они прекрасно знают, что как бы полохо они не играли, им за это ничего не будет, они не понесут никакого наказания, а успешно всё свалят на тренера, ка это было с Анчи в прошлом сезоне, и как это было с Алонсо в этом сезоне. А этим танцорам так и будет постоянно что-то мешать.
А слова Арбелоа: "Не обвиняйте игроков, отвечать за результат буду я", ещё сильнее будут взращивать в этих игроках чувство безответственности, безнаказанности и вседозволенности.
