Капитан «Гронингена» пропустит год из-за травмы колена

сегодня, 09:47

Капитан голландского «Гронингена» получил разрыв крестообразной связки в воскресном матче против «Волендама».

Полузащитник, который ранее был в поле зрения «Аякса» и «Бенфики», травмировался в начале второго тайма выездного матча. Пытаясь перехватить мяч, он подвернул колено, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.

Травма оказалась крайне серьезной — на полное восстановление у 22-летнего игрока уйдет год.

В 24 матчах Эредивизи в текущем сезоне Ресинк забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.