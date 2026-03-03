Top.Mail.Ru
Капитан «Гронингена» пропустит год из-за травмы колена

сегодня, 09:47

Капитан голландского «Гронингена» Стейе Ресинк получил разрыв крестообразной связки в воскресном матче против «Волендама».

Полузащитник, который ранее был в поле зрения «Аякса» и «Бенфики», травмировался в начале второго тайма выездного матча. Пытаясь перехватить мяч, он подвернул колено, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.

Травма оказалась крайне серьезной — на полное восстановление у 22-летнего игрока уйдет год.

В 24 матчах Эредивизи в текущем сезоне Ресинк забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Все комментарии
ttfjpy7r68t7
ttfjpy7r68t7
сегодня в 09:51
Сдается у нас его вообще никто не знает.
Гость
