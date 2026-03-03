Гаттузо собирается вернуть Верратти в сборную Италии

1772521262

сегодня, 10:01

Бывший полузащитник «Пари Сен‑Жермен» , как сообщается, может вернуться в заявку сборной Италии по решению главного тренера .

33‑летний игрок не играл за национальную команду с тех пор, как покинул ПСЖ и перешёл в катарский «Аль‑Араби» в сентябре 2023 года. Сейчас, выступая в Катаре за «Аль‑Духаиль», он может впервые после отъезда из Европы получить вызов в сборную.

По информации журналиста Николо Ширы, Гаттузо рассчитывает на опыт Верратти в матчах плей‑офф квалификации чемпионата мира, которые состоятся в конце марта.