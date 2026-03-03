Top.Mail.Ru
Тюкавин рассказал, как сыграл в падел с Овечкиным в ОАЭ

сегодня, 11:00

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин инициировал идею проведения мини‑турнира по паделу во время отдыха в ОАЭ. Об этом рассказал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Ранее Тюкавин опубликовал в своём Telegram‑канале фотографию совместно с Овечкиным после игры в падел, отметив, что хоккеист организовал спортивный выход в отпускную поездку.

Так получилось, что на сборе у нас была пара выходных. Саша прилетел на время паузы в НХЛ на время Олимпиады в ОАЭ. Мы с ним списались, он пригласил меня на падел, у меня был выходной, я сказал, что, конечно, приеду, поиграем, подвигаемся. Мы играли по парам, но, к сожалению, Саша проиграл, а я по жребию был в другой паре и стал чемпионом.

