Лучший бомбардир «Вест Хэма» в истории АПЛ Антонио будет играть в Катаре

1772521533

сегодня, 10:05

Экс-форвард «Вест Хэма» , являющийся лучшим бомбардиром клуба в истории АПЛ , подписал первый контракт после операции, сделанной ему в связи с серьёзной аварией, и перешел в катарский «Аль‑Сайлию». Трансфер был подтверждён клубом в понедельник. Длительность и финансовые условия контракта не раскрываются.

Антонио покинул «Вест Хэм» в августе, когда лондонский клуб решил не продлевать его контракт. С 2024 года он не выходил на поле после того, как его автомобиль врезался в дерево по пути домой с тренировки. В результате аварии у игрока было несколько переломов бедра, потребовавших операции и более чем трёх недель в больнице.

Вернулся на поле он в июне 2025 года, выйдя на замену на 85‑й минуте в игре за сборную Ямайки в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ против Гватемалы, который завершился поражением 0:1.