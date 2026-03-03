Top.Mail.Ru
Лучший бомбардир «Вест Хэма» в истории АПЛ Антонио будет играть в Катаре

сегодня, 10:05

Экс-форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио, являющийся лучшим бомбардиром клуба в истории АПЛ, подписал первый контракт после операции, сделанной ему в связи с серьёзной аварией, и перешел в катарский «Аль‑Сайлию». Трансфер был подтверждён клубом в понедельник. Длительность и финансовые условия контракта не раскрываются.

Антонио покинул «Вест Хэм» в августе, когда лондонский клуб решил не продлевать его контракт. С 2024 года он не выходил на поле после того, как его автомобиль врезался в дерево по пути домой с тренировки. В результате аварии у игрока было несколько переломов бедра, потребовавших операции и более чем трёх недель в больнице.

Вернулся на поле он в июне 2025 года, выйдя на замену на 85‑й минуте в игре за сборную Ямайки в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ против Гватемалы, который завершился поражением 0:1.

Антонио присоединился к «Вест Хэму» в 2015 году, провёл в общей сложности 323 матча и забил 83 гола во всех турнирах, а в АПЛ он до сих пор остаётся лучшим бомбардиром «молотобойцев» с 68 голами.

Futurista
Futurista
сегодня в 11:17
Не надо там сейчас играть...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Майклу 35 лет! Давно пора на заработки
