Самолет Роналду после атаки дронов вылетел из Эр-Рияда в Мадрид

сегодня, 12:12

Частный самолёт нападающего саудовского клуба «Аль‑Наср» Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде вскоре после атаки иранских дронов на посольство США в Эр‑Рияде. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Ранее сообщалось, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой были нанесены удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. В Белом доме атаку объяснили якобы исходящей со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозой, а Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции.

Отмечается, что самолёт Роналду пролетел через территорию Египта и над Средиземным морем, при этом не уточняется, находился ли сам футболист на борту.

