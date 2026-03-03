В «Крыльях Советов» рассказали, когда закроют долги по зарплате

1772532887

сегодня, 13:14

Самарские «Крылья Советов» погасят текущую задолженность по зарплате футболистов до 15 марта. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев, комментарий которого предоставили в пресс‑службе «Крыльев».

Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что футболистам самарской команды уже два месяца не выплачивают зарплату; по данным источника, те же задержки касаются и сотрудников клуба, а также работников базы.