В «Крыльях Советов» рассказали, когда закроют долги по зарплате

сегодня, 13:14

Самарские «Крылья Советов» погасят текущую задолженность по зарплате футболистов до 15 марта. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев, комментарий которого предоставили в пресс‑службе «Крыльев».

Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что футболистам самарской команды уже два месяца не выплачивают зарплату; по данным источника, те же задержки касаются и сотрудников клуба, а также работников базы.

Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед. Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед «РТ-капитал». А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде «Дома промышленности». На сегодняшний день существующая задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта.

Что касается сотрудников клуба, базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области — все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников.

qky5hav4ufhh
qky5hav4ufhh
сегодня в 15:48
Зарплаты нет, итог 0-4 от Динамо теперь объясним.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:34
Жить надо по средствам
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:13
Когда выплатят? Сейчас кредит возьмут и рассчитаются.
