«Арсенал» работает над трансфером Уго Ларссона

сегодня, 14:04

«Арсенал» планирует летний трансфер центрального полузащитника «Айнтрахта» Уго Ларссона.

Сообщается, что «Арсенал» готов сделать официальное предложение по шведскому игроку. По данным источника Fussball Daten, лондонский клуб может предложить 40 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов за Ларссона.

В гонке за футболистом «Арсенал» идёт вровень с «Ливерпулем», но свои интересы также сохраняет «Реал». При этом «Айнтрахт» якобы требует за Ларссона 60–65 миллионов евро, а также значительную фиксированную долю в будущем трансфере.

Контракт Ларссона с «Айнтрахтом» действует до лета 2029 года.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:15
Арсенал выиграет у Ливерпуля и Реала в гонке за игрока Айнтрахта. Если конечно, не вмещается МанСити)))
