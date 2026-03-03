«Арсенал» работает над трансфером Уго Ларссона

1772535842

сегодня, 14:04

«Арсенал» планирует летний трансфер центрального полузащитника «Айнтрахта» .

Сообщается, что «Арсенал» готов сделать официальное предложение по шведскому игроку. По данным источника Fussball Daten, лондонский клуб может предложить 40 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов за Ларссона.

В гонке за футболистом «Арсенал» идёт вровень с «Ливерпулем», но свои интересы также сохраняет «Реал». При этом «Айнтрахт» якобы требует за Ларссона 60–65 миллионов евро, а также значительную фиксированную долю в будущем трансфере.

Контракт Ларссона с «Айнтрахтом» действует до лета 2029 года.