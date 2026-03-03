«Фламенго» уволил тренера после победы 8:0

1772536029

сегодня, 14:07

Главный тренер бразильского «Фламенго» отправлен в отставку.

Экс‑футболист «Челси» и «Атлетико Мадрид», выступавший на позиции флангового защитника, был уволен прошлой ночью, несмотря на победу «Фламенго» в 8:0 над «Мадурейрой» в понедельник. Благодаря этому результату «Фла» прошёл в финал чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро, победив с общим счётом 11:0 в двухматчевой серии.

Отмечается, что, несмотря на этот успех, руководство решило отправить Луиса в отставку после неудовлетворительных выступлений команды в других турнирах.