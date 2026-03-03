Top.Mail.Ru
«Фламенго» уволил тренера после победы 8:0

сегодня, 14:07

Главный тренер бразильского «Фламенго» Филипе Луис отправлен в отставку.

Экс‑футболист «Челси» и «Атлетико Мадрид», выступавший на позиции флангового защитника, был уволен прошлой ночью, несмотря на победу «Фламенго» в 8:0 над «Мадурейрой» в понедельник. Благодаря этому результату «Фла» прошёл в финал чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро, победив с общим счётом 11:0 в двухматчевой серии.

Отмечается, что, несмотря на этот успех, руководство решило отправить Луиса в отставку после неудовлетворительных выступлений команды в других турнирах.

Все комментарии
hcat7ck8rnmp
hcat7ck8rnmp
сегодня в 15:46
Знал бы, проиграл 0-4.
29wdrha78ydp
29wdrha78ydp
сегодня в 15:39, ред.
Просто президент клуба поставил весь Фламенго, виллу и жену на тотал больше 8,5
4pkbfb35ms3x
4pkbfb35ms3x
сегодня в 15:29
Нельзя было выигрывать с таким счетом...:)))
311
311
сегодня в 15:28
Скромнее надо быть
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:17
Объяснение простое "у руля" Фламенго стоят "Дуремары" , им стало обидно за близкий им по духу "МаДурейро"....)))
7cq63vn9893e
7cq63vn9893e
сегодня в 14:56
По совокупности не оказал доверия
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 14:54, ред.
Жестко
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:31
Наверное мало забили)))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:15
представьте что с тренером Мадурейро сделали, если этого уволили...
Futurista
Futurista
сегодня в 14:15, ред.
Перевыполнил план по премиальным)...за что и был уволен...неоправданный перерасход бюджета)...1:0 достаточно для получения 3-х очков...
lotsman
lotsman
сегодня в 14:11
Видимо недопустимо много забили голов, поэтому и уволили.)
Гость
