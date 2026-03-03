Уэлбек заключил новый контракт с «Брайтоном»

1772536646

сегодня, 14:17

Форвард продлил контракт с «Брайтоном».

Уэлбек согласился активировать опцию о продлении соглашения на 12 месяцев, в результате чего его контракт теперь действует до конца следующего сезона. Ранее его действующий контракт должен был истечь по окончании нынешней кампании.

По данным BBC Sport, новое соглашение уже вступило в силу после того, как опция была активирована на этой неделе.