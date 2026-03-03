Top.Mail.Ru
Уэлбек заключил новый контракт с «Брайтоном»

сегодня, 14:17

Форвард Дэнни Уэлбек продлил контракт с «Брайтоном».

Уэлбек согласился активировать опцию о продлении соглашения на 12 месяцев, в результате чего его контракт теперь действует до конца следующего сезона. Ранее его действующий контракт должен был истечь по окончании нынешней кампании.

По данным BBC Sport, новое соглашение уже вступило в силу после того, как опция была активирована на этой неделе.

В возрасте 35 лет Уэлбек в текущем сезоне остается лучшим бомбардиром «Брайтона»: 11 голов в 30 матчах, включая гол, забитый в воскресном матче АПЛ с «Ноттингем Форест», который завершился победой 2:1.

Все комментарии
vq4r4sybhcxr
vq4r4sybhcxr
сегодня в 15:32
Ну что тут сказать... контракты бывают разными
hkyzasw3us9d
hkyzasw3us9d
сегодня в 15:23
Ещё годок чайкой побудет
Гость
