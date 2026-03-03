«Спартак-2» и «Сатурн» развели по разным группам Второй лиги

1772545912

сегодня, 16:51

Московский «Спартак‑2» и раменский «Леон‑Сатурн» не попали в одну группу в новом сезоне Второй лиги дивизиона Б. Об этом сообщает пресс‑служба Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ).

Жеребьевка всех групп розыгрыша прошла во вторник в офисе ФНЛ . В 2026 году «Сатурн» будет выступать в группе 3, где в числе соперников — «Авангард» (Курск), «Арсенал‑2» (Тула), «Волна» (Нижегородская область), «Зенит» (Пенза), «Квант» (Обнинск), «Металлург» (Липецк), «Орёл», «Родина‑3» (Москва), «Ротор‑2» (Волгоград), «Рязань», «Салют Белгород», « СКА ‑Хабаровск‑2», «Спартак» (Тамбов), «Строгино» (Москва) и «Шумбрат» (Саранск).

«Спартак‑2» сыграет в группе 2 вместе с «Муромом», «Динамо‑Вологда», «Иркутском», «Балтикой‑2» (Калининград), «Тверью», «Торпедо‑Владимир», «Череповцом», «Чертаново», «Звездой» (Санкт‑Петербург), «Луки‑Энергией» (Великие Луки), «Космосом» (Долгопрудный), «Енисеем‑2» (Красноярск), «Динамо‑СПб» и «Искрой» (Смоленск).

Во Второй лиге дивизиона Б в новом сезоне примут участие 59 команд, распределённые по четырём группам. Первые матчи турнира запланированы на 28 марта.

В 2025 году «Спартак‑2» и «Сатурн» выступали в группе 2, где московский клуб занял четвёртое место, а раменская команда — восьмое. В 2026 году «Сатурну» исполняется 80 лет, и клуб рассчитывает на сильный результат, чтобы претендовать на выход в дивизион А «Серебро» Второй лиги.

Напомним, что в 2024 году после выездного матча Второй лиги, который прошёл в июле и завершился победой «Сатурна» со счётом 4:3, болельщики «Спартак‑2» массово выбежали на поле.