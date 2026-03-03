Top.Mail.Ru
Игрок «Хетафе» Ньом устроил разборку с Винисиусом после матча в Мадриде

сегодня, 16:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Защитник «Хетафе» Аллан Ньом после окончания вчерашнего матча Ла Лиги против «Реала» сразу направился к футболисту мадридцев Винисиусу Жуниору.

Победный мяч «Хетафе» забил Мартин Сатриано в концовке первого тайма, а свисток арбитра вызвал бурное празднование у гостей. Для Ньома этот результат оказался особенно ценным, учитывая провокационные шутки и колкости Винисиуса после их прошлой встречи в этом сезоне.

Ранее на стадионе «Колисео» в матче «Хетафе» — «Реал» 37‑летний защитник вышел на поле на 80‑й минуте, а уже через 38 секунд был удален за фол, связанный с Винисиусом. После того эпизода главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас критиковал бразильца, заявляя, что тот подошел к нему и сказал «отличная замена».

Также нападающий «Хетафе» Сантьяго Хуан Иглесиас тогда заявил Винисиусу: «Из‑за этого тебя все и ненавидят, поучись у своих одноклубников».

В итоге после поражения «Реала» на «Бернабеу» Ньом не удержался и сразу после финального свистка направился к скамейке «Реала», чтобы выяснить отношения с бразильцем. В ответ на его провокационные жесты и слова Винисиус попытался подойти к нему и вступить в стычку, но игроки обеих команд успели их разнять.

Бордалас тоже вмешался в ситуацию, потребовав от Винисиуса успокоиться и намекнув, что сам займётся своим игроком.

Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 18:40
Теперь сам Вини почувствовал на себе провокацию других... "Флажок" повернулся в другую сторону.. ☝️ 😄
7u4xank75qu3
7u4xank75qu3
сегодня в 18:36
Молодец, поставил обезьяну на место.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:23
Несолидно это, выяснение отношений на виду у всех... Что он хотел доказать ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 18:15
Вы привели хоть и громкий, но единичный поступок футболиста.
В случае же с Вини носит систематически характер.
Да и кто хейтил Матерацци? Фанаты Зидана, Реала, Франции, а Вини нажил себе врагов по всему миру, причём как от футболистов, так и болельщиков. Даже многие болельщики Реала понимают, что Вини сам виноват.
И скорее всего не только за последние 30 лет, а вообще за всю историю футбола такого не было.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:03
И опять Вини!!!
Я как был и остаюсь мнения, что Вини оскорбляют не на почве расизма, а за его поступки.
Почему я считаю, что это не расизм?
Так это просто объяснить.
Вот если бы просто не с того не с чего начали оскорблять по национальному признаку, по цвету кожи, по разрезу глаз, то это был бы расизм чистой воды, а Вини оскорбляют за его поступки, за провокации, за его длинный язык.
Да проскальзывают словечки, но это не расизм.
Чем больше Вини будут защищать, оправдывать, записывать его в жертвы, тем больше он будет наглеть.
Вини не жертва он провокатор и пора его очень строго наказывать.
Как только пойдут наказания Вини, сразу прекратяться провокации и оскорбления в его сторону.
Это же всё очень просто, но как показывает практика ФИФА и УЕФА управляют очень "умные" люди.
cqasa3ka66zx
cqasa3ka66zx
сегодня в 17:44
Ничего нового.... Винни в своем репертуаре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:27, ред.
вот и остальные троллят 7 Реала. видят, как ранима натура Винисиус.
а если бразилец так любит танцевать у флажка....
какие проблемы?
пусть забирает флажок себе домой в спальню.
и сделает что угодно.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 17:24
Никто не любит Свинисиуса. Наверное самый ненавистный игрок за последние лет 30. Даже по отношению к Матеррацци не было столько хейта после финала ЧМ 2006.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:08
Не пойму чего они так возбудились?? Нормальная подколка от Винни. От не кого не оскорблял а просто по троллил сопернека, не чего такого. 🤷 а они сразу агрятся наверно завидуют что не умеют играть так круто как он.
s78hyqspyjm2
s78hyqspyjm2
сегодня в 16:57, ред.
Этого провокатора давно надо попустить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:51
Ньом сломал бы Винисиуса ударом из африканского бокса дамбе.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 16:50
Беседа Ньома с Винисиусом
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 16:49
Вини неалекват
ygk668n5u7wn
ygk668n5u7wn
сегодня в 16:48
Ну вот и дождались ,Африка диктует условия,а всё начиналось с Зидана!
Акын
Акын
сегодня в 16:44
Интересно, негра в расизме обвинят?
112910415
112910415
сегодня в 16:43
сериал получается помаленьку
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:42
Где Вини там катастрофа)))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 16:36, ред.
Мерзотное существо Винисиус.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:31
Бордалас - бардака не допустит...)))
Гость
