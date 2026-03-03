Игрок «Хетафе» Ньом устроил разборку с Винисиусом после матча в Мадриде

1772544336

сегодня, 16:25

Защитник «Хетафе» после окончания вчерашнего матча Ла Лиги против «Реала» сразу направился к футболисту мадридцев .

Победный мяч «Хетафе» забил Мартин Сатриано в концовке первого тайма, а свисток арбитра вызвал бурное празднование у гостей. Для Ньома этот результат оказался особенно ценным, учитывая провокационные шутки и колкости Винисиуса после их прошлой встречи в этом сезоне.

Ранее на стадионе «Колисео» в матче «Хетафе» — «Реал» 37‑летний защитник вышел на поле на 80‑й минуте, а уже через 38 секунд был удален за фол, связанный с Винисиусом. После того эпизода главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас критиковал бразильца, заявляя, что тот подошел к нему и сказал «отличная замена».

Также нападающий «Хетафе» Сантьяго Хуан Иглесиас тогда заявил Винисиусу: «Из‑за этого тебя все и ненавидят, поучись у своих одноклубников».

В итоге после поражения «Реала» на «Бернабеу» Ньом не удержался и сразу после финального свистка направился к скамейке «Реала», чтобы выяснить отношения с бразильцем. В ответ на его провокационные жесты и слова Винисиус попытался подойти к нему и вступить в стычку, но игроки обеих команд успели их разнять.

Бордалас тоже вмешался в ситуацию, потребовав от Винисиуса успокоиться и намекнув, что сам займётся своим игроком.