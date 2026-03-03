Женская сборная России уступила Гане на турнире в ОАЭ

1772546078

сегодня, 16:54

Женская сборная России проиграла команде Ганы со счётом 0:4 в товарищеском матче, который прошёл в Шардже ( ОАЭ ).

В составе сборной Ганы отличились Стелла Ниямекье (8‑я минута), Дорис Боадува (18‑я и 33‑я минуты) и Аджегипина Закария (88‑я минута).