Женская сборная России уступила Гане на турнире в ОАЭ

сегодня, 16:54

Женская сборная России проиграла команде Ганы со счётом 0:4 в товарищеском матче, который прошёл в Шардже (ОАЭ).

В составе сборной Ганы отличились Стелла Ниямекье (8‑я минута), Дорис Боадува (18‑я и 33‑я минуты) и Аджегипина Закария (88‑я минута).

Женская сборная России проводит учебно‑тренировочный сбор в ОАЭ с 24 февраля по 7 марта. В рамках международного турнира Pink Ladies Cup 28 февраля россиянки обыграли команду Танзании со счётом 4:1, а 6 марта им предстоит матч с национальной командой Гонконга.

112910415
112910415
сегодня в 19:31
это вовсе печально
lotsman
lotsman
сегодня в 18:50
Уступают, это когда проигрывают в один мяч, пропуская на последней минуте, когда уже отыграться нет времени. А в данном случае, разгромно проиграли.
STVA 1
STVA 1 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 18:45
У нас 28 номер рейтинга! У Ганы 62 номер))) Как то не комильфо! Может состав у нас как у Валеры экспериментальный был?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:51
"И Аджегипина Закария (88‑я минута)" - У наших своей такой Агреппины не нашлось - чтоб хоть не в "сухую"...)))
z6kag2dkk5nn
z6kag2dkk5nn
сегодня в 17:48
Как то даже не понятно... не могли даже один закатать.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:41
у мужских примерно столько был бы счет тоже. все-таки Гана всегда была сильная сборная. правда наличие сильной мужской сборной не означает сильной женской и наоборот))
shur
shur
сегодня в 17:36
...ну вот и подарочек к 8 Марта! Получите и распишитесь !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:34
ГТ Красножана пора увольнять... Мостовому нужно дать шанс.)
xh7djcymkx6p
xh7djcymkx6p
сегодня в 17:28
Это не уступила, а влетела называется
Гость
