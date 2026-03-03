Красножан о поражении женской сборной от Ганы: «Мы получили горький урок»

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан поделился своими мыслями о недавнем товарищеском матче против сборной Ганы, который завершился поражением россиянок со счетом 0:4. Матч состоялся в Шардже (ОАЭ).
«Гана — команда из того же ряда очень серьезных соперников, как Китай, КНДР. Игроки в ней мощные, опытные, подготовленные, — сказал специалист. — Мы получили горький урок. В начале матча были немножко ошеломлены тем давлением, которое оказал соперник. Со стандартных положений создавали остроту, имели моменты. Но какие бы взаимодействия мы не придумывали, если соперник быстрее и мощнее, их трудно реализовать».
«Мы все расстроены, но при этом понимаем, что этот состав, за исключением нескольких игроков, только в начале пути. Эта игра будет подробнейшим образом разобрана. И этот опыт для наших игроков, уверен, станет в конечном счете положительным. Мы не расклеились, пропустив три мяча в первом тайме. Проявили характер. И это вселяет надежду на будущее», — добавил Красножан.
Женская сборная России продолжает свой учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, который проходит с 24 февраля по 7 марта. В рамках этого сбора команда уже провела матч против сборной Танзании, который завершился победой россиянок со счетом 4:1. Следующий матч состоится 6 марта против сборной Гонконга.