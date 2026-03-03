Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Красножан о поражении женской сборной от Ганы: «Мы получили горький урок»

сегодня, 18:45

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан поделился своими мыслями о недавнем товарищеском матче против сборной Ганы, который завершился поражением россиянок со счетом 0:4. Матч состоялся в Шардже (ОАЭ).

«Гана — команда из того же ряда очень серьезных соперников, как Китай, КНДР. Игроки в ней мощные, опытные, подготовленные, — сказал специалист. — Мы получили горький урок. В начале матча были немножко ошеломлены тем давлением, которое оказал соперник. Со стандартных положений создавали остроту, имели моменты. Но какие бы взаимодействия мы не придумывали, если соперник быстрее и мощнее, их трудно реализовать».

«Мы все расстроены, но при этом понимаем, что этот состав, за исключением нескольких игроков, только в начале пути. Эта игра будет подробнейшим образом разобрана. И этот опыт для наших игроков, уверен, станет в конечном счете положительным. Мы не расклеились, пропустив три мяча в первом тайме. Проявили характер. И это вселяет надежду на будущее», — добавил Красножан.

Женская сборная России продолжает свой учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, который проходит с 24 февраля по 7 марта. В рамках этого сбора команда уже провела матч против сборной Танзании, который завершился победой россиянок со счетом 4:1. Следующий матч состоится 6 марта против сборной Гонконга.

Подписывайся в ВК
Все новости
Фассон оценил вклад Баринова в победы «Локомотива»
Сегодня, 08:59
Игрок «Сочи» Аттият-Аллах вернётся в строй к паузе на матчи сборных
Вчера, 20:06
Жуков надеется на улучшение игры «Спартака» под руководством Карседо
01 марта
Ненахов считает, что «Локомотив» не опустит руки после ухода Баринова
01 марта
Аванесян хорошо оценивает шансы «Оренбурга» сохранить место в РПЛ
28 февраля
Файзулин — о Дзюбе: «Артем — большой молодец. Он держит свой уровень»
28 февраля
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 21:19
Ну проиграли и проиграли, что изменилось? Карпин все выигрывает, и что от этого толку?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:08
"Мы получили горький урок." - " И неуд по африканской граматике"...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:33
Но уже только один)))))))))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:14
"Мы не расклеились, пропустив три мяча в первом тайме. Проявили характер. И" ... пропустили ещё и во втором...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 