Красножан о поражении женской сборной от Ганы: «Мы получили горький урок»

1772552702

сегодня, 18:45

Главный тренер женской сборной России поделился своими мыслями о недавнем товарищеском матче против сборной Ганы, который завершился поражением россиянок со счетом 0:4. Матч состоялся в Шардже ( ОАЭ ).

«Гана — команда из того же ряда очень серьезных соперников, как Китай, КНДР . Игроки в ней мощные, опытные, подготовленные, — сказал специалист. — Мы получили горький урок. В начале матча были немножко ошеломлены тем давлением, которое оказал соперник. Со стандартных положений создавали остроту, имели моменты. Но какие бы взаимодействия мы не придумывали, если соперник быстрее и мощнее, их трудно реализовать».

«Мы все расстроены, но при этом понимаем, что этот состав, за исключением нескольких игроков, только в начале пути. Эта игра будет подробнейшим образом разобрана. И этот опыт для наших игроков, уверен, станет в конечном счете положительным. Мы не расклеились, пропустив три мяча в первом тайме. Проявили характер. И это вселяет надежду на будущее», — добавил Красножан.