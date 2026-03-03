Top.Mail.Ru
Футболистка Петрова объяснила поражение женской сборной России от Ганы

сегодня, 20:06

Полузащитник сборной России и ЦСКА Татьяна Петрова поделилась впечатлениями о поражении женской сборной страны со счетом 0:4 от команды Ганы в матче, прошедшем в Шардже (ОАЭ).

«На игре сказались и погодные условия, сильная жара, и быстрый гол, который мы пропустили. Конечно, это не отговорка — можно было сыграть куда удачнее. Но мы долго не могли найти вторую-третью передачи, теряли мяч. Это чуть давило, что долго не могли выйти со своей половины поля. Мы понимаем, что такое африканские команды, не в первый раз с ними сталкиваемся. Они физически нас сильнее, это было видно. И бегут быстрее нас. Тяжело с таким соперником в контактной борьбе, которой мы не смогли избежать», — сказала Петрова.

«Хотя тренерский штаб говорил, что нужно меньше идти в борьбу, успевать избавляться от мяча до того, как настигнет соперник. Но этого у нас не получилось. Ситуация в регионе на нас никак не повлияла. Просто так сложились обстоятельства в этом матче. Стараемся не расстраиваться. Сегодня можно еще погрустить, что-то обдумать. А завтра уже с новыми эмоциями и мыслями пойдем дальше», — добавила футболистка.

На данный момент сборная России продолжает тренировочный цикл в ОАЭ с 24 февраля по 7 марта. В рамках международного турнира Pink Ladies Cup россиянки 28 февраля обыграли Танзанию со счётом 4:1. Следующей игрой будет матч со сборной Гонконга, запланированный на 6 марта.

particular
particular
сегодня в 21:54
Указания тренерского штаба не выполнялись, со своей половины не выползали, к силовой борьбе не готовы, - похоже на самобичевание, но разгром от этого мягче не станет...
8vrtcgs293pk
8vrtcgs293pk
сегодня в 21:43
Ну что тут сказать... гол престижа могли забить при любых погодных условиях.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:51
Ничего критичного. Это тренировочный матч. Следует учесть ошибки и в официальных матчах их не допускать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:49
Плохому танцору всегда.... мешают)))
