У Роналду выявили травму подколенного сухожилия

сегодня, 20:55

Португальский нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду получил травму подколенного сухожилия во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль‑Фейхи». Информация об этом сообщила пресс‑служба «Аль‑Насра».

Поединок, состоявшийся 28 февраля, завершился победой «Аль‑Насра» со счётом 3:1. Сроки отсутствия форварда не раскрываются, однако отмечено, что португалец уже приступил к восстановительной работе.

Роналду в возрасте 41 года продолжает выступать в Саудовской Аравии. За свою карьеру он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, победителем чемпионата Европы, двукратным обладателем Лиги наций, а также лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Он пять раз становился обладателем премии «Золотой мяч». В «Аль‑Насре» он играет с декабря 2022 года; до этого игрок выступал за «Спортинг» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Ювентус» (Италия) и «Реал» (Испания).

sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:55
Это точно. Зачем эти перечисления!
58hypbnzp9rk
58hypbnzp9rk
сегодня в 21:41
Ну во первых здоровья ему.... и главное полностью восстановится
Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:36
Роналду теперь будет долго "травмирован", опасно играть сейчас в том регионе
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:30
Здоровья лучшему футболисту в историй и скроейшего возварщения в строй!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:27
Пожелаю Рону здоровья! ( Да и вот , что перечесление регалий ну ни как в лечение травмы не поможет),
