У Роналду выявили травму подколенного сухожилия

Португальский нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду получил травму подколенного сухожилия во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль‑Фейхи». Информация об этом сообщила пресс‑служба «Аль‑Насра».
Поединок, состоявшийся 28 февраля, завершился победой «Аль‑Насра» со счётом 3:1. Сроки отсутствия форварда не раскрываются, однако отмечено, что португалец уже приступил к восстановительной работе.
Роналду в возрасте 41 года продолжает выступать в Саудовской Аравии. За свою карьеру он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, победителем чемпионата Европы, двукратным обладателем Лиги наций, а также лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Он пять раз становился обладателем премии «Золотой мяч». В «Аль‑Насре» он играет с декабря 2022 года; до этого игрок выступал за «Спортинг» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Ювентус» (Италия) и «Реал» (Испания).