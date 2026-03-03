У Роналду выявили травму подколенного сухожилия

1772560553

сегодня, 20:55

Португальский нападающий «Аль‑Насра» получил травму подколенного сухожилия во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль‑Фейхи». Информация об этом сообщила пресс‑служба «Аль‑Насра».

Поединок, состоявшийся 28 февраля, завершился победой «Аль‑Насра» со счётом 3:1. Сроки отсутствия форварда не раскрываются, однако отмечено, что португалец уже приступил к восстановительной работе.