В недавнем интервью газете Politico президент США Дональд Трамп выразил свое безразличие к участию сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года.
Чемпионат мира, который запланирован на лето, будет проходить на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Сборная Ирана должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии в группе G.
«Мне действительно все равно», — сказал Трамп. «Я думаю, что Иран — это страна, которая потерпела серьезное поражение. Они выдыхаются», — сказал американский лидер.
28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по нескольким крупным городам, включая Тегеран. Белый дом обосновал эти действия, ссылаясь на ракетную и ядерную угрозу, якобы исходящую от Тегерана. В ответ Корпус стражей исламской революции запустил масштабную операцию против целей в Израиле, а также против объектов США в нескольких странах Персидского залива, включая Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Военные действия привели к значительным потерям, включая гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников.