1772568179

вчера, 23:02

В недавнем интервью газете Politico президент США выразил свое безразличие к участию сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира, который запланирован на лето, будет проходить на территории трех стран: США , Канады и Мексики. Сборная Ирана должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии в группе G.

«Мне действительно все равно», — сказал Трамп. «Я думаю, что Иран — это страна, которая потерпела серьезное поражение. Они выдыхаются», — сказал американский лидер.