Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Кубок 2025/2026

«Барселона» крупно победила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

сегодня, 01:05
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Марк Берналь Касас (29'), Рафинья (45+5', пенальти), Марк Берналь Касас (72').

По сумме двух игр «Атлетико» победил 4:3 и вышел в финал турнира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Женская молодежная сборная России обыграла команду Иордании
Сегодня, 01:04
«Комо» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
Сегодня, 00:55
«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в следующий раунд Кубка России
Вчера, 21:59
«Реал» дома уступил «Хетафе»
Вчера, 01:04
«Спартак» одержал победу над «Сочи» в перенесенном матче РПЛ
02 марта
«Рома» и «Ювентус» сыграли в результативную ничью в матче Серии А
02 марта
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:22
Барса заслуживает похвалы за этот матч) сделали все, что могли, но этого не хватило. По сути зря потратили силы, которые очень понадобятся в чемпионате. В следующем матче играют в басками, а они в родных стенах всегда настраиваются на каталонцев и сливочных. Повезло немного, что они тоже играют в кубке..
Пожелаю удачи каталонцам!
Nenash
Nenash
сегодня в 01:48
Барса сыграла без нападения. С одними вингерами. Ямаль очень хорош. Но играть ему сегодня было не с кем. Педри ещё не в форме. Араухо надо было выпускать со старта. Симеоне испугался даже такой не в кондициях Барсы. Мог поплатиться. 👍
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 01:48
у мумия с деменции не хватит денег чтоб переманить Педри в Мадрид.
он даже Родри не смог купить в свое время.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:36
Слишком много позволили в первом матче, чтоб во втором исправить ситуацию. Почти не считается, силы были потрачены большие.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:29, ред.
И да. Если Перец решил переманить Педри - пусть продаст хоть десять разных асенсио и заложит бессмертную душу Винисиуса, но выкупит парня.
Второй Модрич на максималках только моложе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:28
Поздравляю фанатов Атлетико с выходом в финал кубка короля.
Скорей всего финал будет с Сосьедадом.
Шанс Захаряна на трофей)))
Vilar
Vilar
сегодня в 01:22
Не надо было в Мадриде, так позорно проигрывать. В том, что Барса выиграет дома мало, кто сомневался, но в то, что отыграется мало, кто верил.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:22
Атлеты вышли охранять счет первого матча. Речи не шло о попытке сыграть сильнее соперника в этом матче. Проиграть - но не в четыре мяча. Не больше трех. На полшишечки сыграли, вяло, грузно, извините трусливо.
Но получилось.
Пусть смывают потом и кровью в финале.
Лукман позор. Вратарь Атлетико единственный кому нет претензий, вообще лучший.
И очень интересный ВАР мы увидели во втором тайме. Прям "российские китайские палочки"(с)
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:16
Это не поможет. В Барсе только Араухо хорошо играет головой. И Лева еще.
jqj3qwz9vm43
jqj3qwz9vm43 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
4 : 0 в Мадриде, да, было недоразумение. Потому что в Мадриде только в 1-м тайме Атлеты могли забивать ещё четыре!

Барселона нынче была хороша, но не настолько, насколько Атлеты в первом матче. Поэтому имейте бога в желудке и скажите сегодня огромнейшее СПАСИБО судье, за то, что ДВАЖДЫ (!) не дал вторую жёлтую сначала Канселу ( за удар по ногам), а потом и Ольмо ( за удар сзади по икроножным мышцам оппонента).
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:14
Барса получила 15 угловых, но толка от них чуть выше нуля.
надо ограбить Арсенал.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:14
Фортуна была на стороне Атлетико так бывает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:12
отличный матч.
да, камбэк не получился, но победа есть.
помню, в прошлом сезоне Реал обещал ремонтаду после лондонских 3-0.
по факту получили по носу.
по такому матчу есть уверенность, что пройдем и Ньюкасл, и Тоттенхэм\Атлетико.
да будет так.
надеюсь, травма Кунде несерьезная.
здоровья и скорейшего возвращения!
Bombon
Bombon
сегодня в 01:11, ред.
Ну что можно сказать. Шансы были, но реализация ужасная. А что в итоге. Из кубка вылетели, плюс потеряли двух основных фланговых защитников перед 1/8 в ЛЧ. Как по мне оно того не стоило. И хотелось бы отметить вклад Деку в сегодняшний результат. Барсе ведь не нужен ЦФ. У нас же Торрес есть
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 01:08, ред.
Барселона сыграла достойно! Матрасников с выходом в финал, ну а нам скорее всего придется читать комментарии фанатов Барсы, мол почему 7 раз пенальти не поставил, 4 раза красную не показал, что весь мир против Барсы, и вообще судья продажная, козел)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:08, ред.
Честно сказать до матча и не верил в камбек , надеялся что хотя бы просто обыграют Атлетико.
Но по сегодняшнему настрою и командной игре , совершенно точно можно сказать, что при полной самоотдаче 90 минут на Камп Ноу это очень много!
Жаль и обидно конечно, что не дожали просто нулевой Атлетико , но что поделать, нужно было в первом матче достойнее сыграть. Думаю всем было понятно, что 4-0 в Мадриде было просто недоразумение.
Спасибо команде за отличную игру и самоотдачу.
Не хочется кого-то выделять и критиковать , но честное слово от Ферана Тореса нужно избавляться и брать достойного игрока, да простят меня его персофаны
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 