«Барселона» крупно победила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Марк Берналь Касас (29'), Рафинья (45+5', пенальти), Марк Берналь Касас (72').
По сумме двух игр «Атлетико» победил 4:3 и вышел в финал турнира.
Пожелаю удачи каталонцам!
он даже Родри не смог купить в свое время.
Второй Модрич на максималках только моложе.
Скорей всего финал будет с Сосьедадом.
Шанс Захаряна на трофей)))
Но получилось.
Пусть смывают потом и кровью в финале.
Лукман позор. Вратарь Атлетико единственный кому нет претензий, вообще лучший.
И очень интересный ВАР мы увидели во втором тайме. Прям "российские китайские палочки"(с)
Барселона нынче была хороша, но не настолько, насколько Атлеты в первом матче. Поэтому имейте бога в желудке и скажите сегодня огромнейшее СПАСИБО судье, за то, что ДВАЖДЫ (!) не дал вторую жёлтую сначала Канселу ( за удар по ногам), а потом и Ольмо ( за удар сзади по икроножным мышцам оппонента).
надо ограбить Арсенал.
да, камбэк не получился, но победа есть.
помню, в прошлом сезоне Реал обещал ремонтаду после лондонских 3-0.
по факту получили по носу.
по такому матчу есть уверенность, что пройдем и Ньюкасл, и Тоттенхэм\Атлетико.
да будет так.
надеюсь, травма Кунде несерьезная.
здоровья и скорейшего возвращения!
Но по сегодняшнему настрою и командной игре , совершенно точно можно сказать, что при полной самоотдаче 90 минут на Камп Ноу это очень много!
Жаль и обидно конечно, что не дожали просто нулевой Атлетико , но что поделать, нужно было в первом матче достойнее сыграть. Думаю всем было понятно, что 4-0 в Мадриде было просто недоразумение.
Спасибо команде за отличную игру и самоотдачу.
Не хочется кого-то выделять и критиковать , но честное слово от Ферана Тореса нужно избавляться и брать достойного игрока, да простят меня его персофаны
