Антон Миранчук надеется сыграть вместе с братом в мартовских матчах сборной

сегодня, 08:07

Хавбек «Динамо» Антон Миранчук поделился мнением о предстоящих играх с Никарагуа и Мали. Матчи пройдут в конце марта.

Нужно отталкиваться от того, что есть. До матчей сборной России еще много игр, был только первый матч после паузы. Стараешься не думать так далеко. Матчи будут в Краснодаре и в Питере. Мне кажется, что будет интересно.

Также он надеется, что в сборную будет вызван его брат Алексей Миранчук, который играет в США за «Атланту»

Мы общаемся с Лешей, все нормально, готовится. Правда, недавно проиграли «Сан-Хосе», плохой старт, да. Надеюсь увидеть его в сборной. У них новый тренер, новые задачи, все понимают, что прошлый сезон был неудачным. Смена тренера, смена схемы, поэтому думаю, что будет интересно.

aturkbyu6za3
aturkbyu6za3
сегодня в 09:35
Твой брат успел запрыгнуть в самолёт счастья, а ты забуксовал...
pa4tasg587uy
pa4tasg587uy
сегодня в 09:29
С Никарагуа, пожалуй, можно выпустить обоих.
Гость
