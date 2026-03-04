Антон Миранчук надеется сыграть вместе с братом в мартовских матчах сборной

1772600858

сегодня, 08:07

Хавбек «Динамо» поделился мнением о предстоящих играх с Никарагуа и Мали. Матчи пройдут в конце марта.

Нужно отталкиваться от того, что есть. До матчей сборной России еще много игр, был только первый матч после паузы. Стараешься не думать так далеко. Матчи будут в Краснодаре и в Питере. Мне кажется, что будет интересно.

Также он надеется, что в сборную будет вызван его брат Алексей Миранчук, который играет в США за «Атланту»