«Ривер Плейт» назначил Коудета главным тренером вместо Гальярдо

сегодня, 09:19

Аргентинский «Ривер Плейт» назначил новым главным тренером. Официальная презентация аргентинского специалиста состоится в среду.

Коудет, ранее выступавший за «Ривер Плейт» в начале 2000‑х годов, переходит в клуб из испанского «Алавеса». 51-летний тренер хорошо знаком с аргентинской высшей лигой: он возглавлял «Росарио Сентраль» и «Расинг Клуб», а также работал в Мексике с «Тихуаной», в Испании с «Сельтой» и в Бразилии с «Интернасьоналом» и «Атлетико Минейро». Коудет сменил в «Ривере» , который ушёл из клуба неделю назад.