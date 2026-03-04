Top.Mail.Ru
Игрок «Хетафе» потребовал 10-матчевой дисквалификации для Рюдигера

сегодня, 09:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Защитник «Хетафе» Диего Рико потребовал дисквалифицировать центрбека «Реала» Антонио Рюдигера на десять матчей за инцидент в матче Ла Лиги, который завершился поражением мадридцев со счётом 0:1.

32‑летний Рюдигер в одном из эпизодов в падении поразил коленом лицо упавшего на газон Рико. Защитник «Хетафе» продолжил матч, но позже потребовал, чтобы лига приняла карательные меры в отношении немца.

В интервью радиостанции Deportes COPE Рико заявил, что при зеркальной ситуации он бы сам получил за такой фол минимум десять матчей дисквалификации и не сыграл бы до конца сезона.

«Если бы всё было наоборот, мне бы дали минимум 10 матчей, и я бы до конца сезона не вышел на поле, — сказал он. — Не понимаю, для чего существует ВАР, если он не работает в таких эпизодах».

По словам Рико, удар был нанесён умышленно: «Это была атака, видно, что он пытался попасть по мне специально. До этого у нас была стычка, а в следующем эпизоде, когда мяч оказался у меня, вы можете увидеть, как он почти отталкивает собственного партнёра, чтобы ударить меня. Если бы траектория была чуть иной, я мог бы остаться лежать на газоне».

Все комментарии
Lobo77
Lobo77
сегодня в 09:59
Досталось ему конкретно. Бредить начал.
ft7u4tmmzeby
ft7u4tmmzeby
сегодня в 09:27
Что позволено королям, не позволено вассалам.
