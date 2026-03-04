Игрок «Хетафе» потребовал 10-матчевой дисквалификации для Рюдигера

1772605487

сегодня, 09:24

Защитник «Хетафе» потребовал дисквалифицировать центрбека «Реала» на десять матчей за инцидент в матче Ла Лиги, который завершился поражением мадридцев со счётом 0:1.

32‑летний Рюдигер в одном из эпизодов в падении поразил коленом лицо упавшего на газон Рико. Защитник «Хетафе» продолжил матч, но позже потребовал, чтобы лига приняла карательные меры в отношении немца.

В интервью радиостанции Deportes COPE Рико заявил, что при зеркальной ситуации он бы сам получил за такой фол минимум десять матчей дисквалификации и не сыграл бы до конца сезона.

«Если бы всё было наоборот, мне бы дали минимум 10 матчей, и я бы до конца сезона не вышел на поле, — сказал он. — Не понимаю, для чего существует ВАР, если он не работает в таких эпизодах».

По словам Рико, удар был нанесён умышленно: «Это была атака, видно, что он пытался попасть по мне специально. До этого у нас была стычка, а в следующем эпизоде, когда мяч оказался у меня, вы можете увидеть, как он почти отталкивает собственного партнёра, чтобы ударить меня. Если бы траектория была чуть иной, я мог бы остаться лежать на газоне».