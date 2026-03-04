Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карпукас пока не может оценить влияние ухода Баринова на игру «Локомотива»

сегодня, 09:56

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «Известиям» высказался об уходе из команды хавбека Дмитрия Баринова, который зимой стал игроком ЦСКА.

Можно ли сказать, что «Локомотив» решил проблему ухода Баринова? Посмотрим на дистанции, решили мы эту проблему или нет, но надо жить в новой реальности, сегодня мы без Баринова. Не знаю, может, он придет через год, очень ждем. А так посмотрим по результату, как будет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Антон Миранчук надеется сыграть вместе с братом в мартовских матчах сборной
Сегодня, 08:07
Футболистка Петрова объяснила поражение женской сборной России от Ганы
Вчера, 20:06
Красножан о поражении женской сборной от Ганы: «Мы получили горький урок»
Вчера, 18:45
Фассон оценил вклад Баринова в победы «Локомотива»
Вчера, 08:59
Игрок «Сочи» Аттият-Аллах вернётся в строй к паузе на матчи сборных
02 марта
Жуков надеется на улучшение игры «Спартака» под руководством Карседо
01 марта
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
Sergo81
сегодня в 12:36
Конечно не может оценить. Играли то с Пари НН, которые в зоне вылета. А вот игры с командами повыше покажут, что боец был важный для команды. И в ЦСКА он год два попылит на своём уровне. Вернётся Обляков и заиграют
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:23
Конечно "худшая"))) У Спартака самое то)))
A.S.A
A.S.A ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:10
Уважаемый Виктор, поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья Вам и мирного неба над головой!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:03, ред.
Конечно время рассудит, но Локо вряд ли стоит переживать из-за ухода Баринова.
Да, Баринов свой воспитанник, опытный игрок, лидер раздевалки, капитан, но сказать, что из-за его ухода рухнет команда... даже на ум такое придти не может.
Ну, во первых Локо всегда славился коллективной игрой, а не зависивший от одного-двух игроков.
А во вторых Баринову даже замену не надо искать, Карпукас выполняет все теже функции на поле, только он моложе на 6 лет, быстрее, техничнее и самое главное более уровновешенный человек.
Баринов порой своей несдерженностью подводил команду, удаляясь на ровном месте.
Конечно Баринов это потеря, но не такая как её подают СМИ.
Тут в пору сказать: "Отряд не заметил потери бойца".
ayf7hndtzqjj
ayf7hndtzqjj
сегодня в 12:01
Если обгонят ЦСКА, значит проблемы нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:57
Худшая трансферная политика в стране и очередной её пример
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:50, ред.
Локомотив выиграл....
ЦСКА проиграл....

Значит нет никакой "проблемы ухода Баринова"....у Локо
А есть "проблема прихода Баринова"...у ЦСКА
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 