Карпукас пока не может оценить влияние ухода Баринова на игру «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «Известиям» высказался об уходе из команды хавбека Дмитрия Баринова, который зимой стал игроком ЦСКА.
Можно ли сказать, что «Локомотив» решил проблему ухода Баринова? Посмотрим на дистанции, решили мы эту проблему или нет, но надо жить в новой реальности, сегодня мы без Баринова. Не знаю, может, он придет через год, очень ждем. А так посмотрим по результату, как будет.
Да, Баринов свой воспитанник, опытный игрок, лидер раздевалки, капитан, но сказать, что из-за его ухода рухнет команда... даже на ум такое придти не может.
Ну, во первых Локо всегда славился коллективной игрой, а не зависивший от одного-двух игроков.
А во вторых Баринову даже замену не надо искать, Карпукас выполняет все теже функции на поле, только он моложе на 6 лет, быстрее, техничнее и самое главное более уровновешенный человек.
Баринов порой своей несдерженностью подводил команду, удаляясь на ровном месте.
Конечно Баринов это потеря, но не такая как её подают СМИ.
Тут в пору сказать: "Отряд не заметил потери бойца".
