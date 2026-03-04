Карпукас пока не может оценить влияние ухода Баринова на игру «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» в интервью «Известиям» высказался об уходе из команды хавбека , который зимой стал игроком ЦСКА .

Можно ли сказать, что «Локомотив» решил проблему ухода Баринова? Посмотрим на дистанции, решили мы эту проблему или нет, но надо жить в новой реальности, сегодня мы без Баринова. Не знаю, может, он придет через год, очень ждем. А так посмотрим по результату, как будет.