Роналду может вернуться на поле после травмы в конце марта

Португальский форвард Криштиану Роналду получил повреждение сухожилия задней поверхности бедра, о чём во вторник сообщил его саудовский клуб «Аль‑Наср». При этом участие нападающего в чемпионате мира‑2026, судя по текущей информации, под сомнением не стоит.
По данным ряда СМИ, 41‑летний капитан сборной Португалии пропустит от двух до четырёх недель, так что он должен полностью восстановиться задолго до старта чемпионата мира в США, Мексике и Канаде 11 июня.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» уже начал реабилитационную программу, а его состояние будет оцениваться ежедневно, сообщили в «Аль‑Насре».
Роналду, который может стать первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира, получил травму в прошлом месяце в матче Саудовской Про‑лиги против «Аль‑Фейхи».