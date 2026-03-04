Роналду может вернуться на поле после травмы в конце марта

1772605648

сегодня, 09:27

Португальский форвард получил повреждение сухожилия задней поверхности бедра, о чём во вторник сообщил его саудовский клуб «Аль‑Наср». При этом участие нападающего в чемпионате мира‑2026, судя по текущей информации, под сомнением не стоит.

По данным ряда СМИ , 41‑летний капитан сборной Португалии пропустит от двух до четырёх недель, так что он должен полностью восстановиться задолго до старта чемпионата мира в США , Мексике и Канаде 11 июня.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» уже начал реабилитационную программу, а его состояние будет оцениваться ежедневно, сообщили в «Аль‑Насре».

Роналду, который может стать первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира, получил травму в прошлом месяце в матче Саудовской Про‑лиги против «Аль‑Фейхи».