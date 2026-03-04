Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Роналду может вернуться на поле после травмы в конце марта

сегодня, 09:27

Португальский форвард Криштиану Роналду получил повреждение сухожилия задней поверхности бедра, о чём во вторник сообщил его саудовский клуб «Аль‑Наср». При этом участие нападающего в чемпионате мира‑2026, судя по текущей информации, под сомнением не стоит.

По данным ряда СМИ, 41‑летний капитан сборной Португалии пропустит от двух до четырёх недель, так что он должен полностью восстановиться задолго до старта чемпионата мира в США, Мексике и Канаде 11 июня.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» уже начал реабилитационную программу, а его состояние будет оцениваться ежедневно, сообщили в «Аль‑Насре».

Роналду, который может стать первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира, получил травму в прошлом месяце в матче Саудовской Про‑лиги против «Аль‑Фейхи».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноУ Роналду выявили травму подколенного сухожилия
Вчера, 20:55
ОфициальноРодриго из «Реала» получил разрыв крестообразной связки
Вчера, 18:44
Капитан «Гронингена» пропустит год из-за травмы колена
Вчера, 09:47
Мбаппе выбыл из строя из-за растяжения связок колена
02 марта
Артета прокомментировал вынужденную замену Райса в игре против «Челси»
02 марта
Эмре Джан пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки
01 марта
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:16
Вот даже не знаю радоваться за сборную или нет! То что он может принести ей пользу со своим опытом сомнений нет! Но много но.... Весь матч он не потянет это не арабская лига! А на замену попробуй его заставь выйти или раньше заменить! Это сразу атмосфера в раздевалке нета станет! Эго у Рона огромное!
sv_1969
sv_1969 ответ madpchdp98tf (раскрыть)
сегодня в 10:13
Вспомнилось сразу))) Из далеких 90-х(((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:09, ред.
8-е марта....и всё такое....
shur
shur ответ madpchdp98tf (раскрыть)
сегодня в 10:00
...Он улетел, но обещал вернутся....!!!
madpchdp98tf
madpchdp98tf
сегодня в 09:39
Пусть восстанавливается неспеша.... торопиться некуда, зарплата капает....
t6f3rzta48q4
t6f3rzta48q4
сегодня в 09:28
Просто решил свалить с Ближнего Востока, пока военные действия не утихнут.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 