В Медиалиге подтвердили диалог с «Москвой» по участию в турнире

1772614442

сегодня, 11:54

Руководство Медиалиги провело переговоры с представителями футбольного клуба «Москва» о возможном участии команды в турнире. Об этом сообщил глава лиги .

Ранее Telegram‑канал Mash на спорте сообщил, что клуб «Москва» планируют возродить в рамках соревнований Медиалиги, если будет найден спонсор. По данным источника, одним из возможных спонсоров клуба может стать телеведущая Ксения Бородина.

«Действительно, у нас был диалог с представителями команды, однако пока мы не готовы давать более конкретные комментарии, — отметил Осипов. — Идея воссоздания клуба „Москва" существует, мы о ней осведомлены. Что касается упоминаний Ксении Бородиной или другого публичного фигуранта, нам такой информации не поступало, поэтому мы ничего не можем подтвердить».