В Медиалиге подтвердили диалог с «Москвой» по участию в турнире

Руководство Медиалиги провело переговоры с представителями футбольного клуба «Москва» о возможном участии команды в турнире. Об этом сообщил глава лиги Николай Осипов.
Ранее Telegram‑канал Mash на спорте сообщил, что клуб «Москва» планируют возродить в рамках соревнований Медиалиги, если будет найден спонсор. По данным источника, одним из возможных спонсоров клуба может стать телеведущая Ксения Бородина.
«Действительно, у нас был диалог с представителями команды, однако пока мы не готовы давать более конкретные комментарии, — отметил Осипов. — Идея воссоздания клуба „Москва" существует, мы о ней осведомлены. Что касается упоминаний Ксении Бородиной или другого публичного фигуранта, нам такой информации не поступало, поэтому мы ничего не можем подтвердить».
Футбольный клуб «Москва» был основан в 1997 году и расформирован в 2010‑м. В высшем дивизионе чемпионата России команда однажды дошла до финала Кубка страны, а также участвовала в Кубке Интертото и Кубке УЕФА.