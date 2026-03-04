Top.Mail.Ru
«Реал» хочет пригласить Аллегри

сегодня, 12:21

Руководство мадридского «Реала» рассматривает кандидатуру итальянца Массимилиано Аллегри на пост главного тренера после окончания текущего сезона. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

Согласно источнику, в «Реале» обсуждают приглашение либо Аллегри, либо Юргена Клоппа, однако немец в настоящее время работает руководителем футбольных операций в структуре Red Bull и неоднократно заявлял о нежелании возвращаться к тренерской деятельности. В связи с этим приоритетным вариантом для мадридского клуба называется итальянец, хотя издание отмечает, что Аллегри уже дважды отклонял предложение «Реала» — в 2019 и 2021 годах.

58‑летний специалист в мае возглавил «Милан», с которым подписал контракт до конца сезона‑2026/27. До этого его последним официальным местом работы был «Ювентус», который он тренировал с 2021 по 2024 год, а также ранее с 2014 по 2019‑й. Под руководством Аллегри «Ювентус» пять раз становился чемпионом Италии (2015–2019), пять раз выигрывал национальный кубок (2015–2018, 2024) и дважды доходил до финала Лиги чемпионов (2015, 2017).

Ранее Аллегри работал с «Миланом» (в 2011 году выиграл чемпионат и Суперкубок Италии), а также тренировал СПАЛ, «Сассуоло» и «Кальяри».

12 января «Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера, возглавлявшего клуб с начала сезона. На его место был назначен его соотечественник Альваро Арбелоа, контракт с которым, по информации газеты Marca, рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги с 60 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 пункта. В Серии А «Милан» также идет вторым, набрав 57 очков; первым идет «Интер», у которого на 10 очков больше.

матос
матос
сегодня в 13:26
Перес совсем что ли из ума выжил? Какой Алегри для Реала?
Groboyd
Groboyd
сегодня в 13:22
Реалу Капелло не зашёл, кулес платками устали махать, хотя клуб выиграл чемпионат, а тут целый Аллегри.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 13:18
Такие как Винисиус, Мбаппе и Беллингем просто под плинтус загонят такого как Аллегри. Как показывает время и практика, этот мадридский пансион благородных девиц пережуёт и выплюнет любого тренера, а потом ещё и обвинит его в том, что он "не так" тренировал. А Перес под всем этим соусом потом уволит его, повесив на него всех собак. Так что, хоть десять тренеров одновременно пригласите, результат от этого не изменится, пока не изменится сама политика руководства относительно внутренней иерархии клуба.
Гость
