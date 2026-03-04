«Реал» хочет пригласить Аллегри

1772616079

сегодня, 12:21

Руководство мадридского «Реала» рассматривает кандидатуру итальянца на пост главного тренера после окончания текущего сезона. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

Согласно источнику, в «Реале» обсуждают приглашение либо Аллегри, либо Юргена Клоппа, однако немец в настоящее время работает руководителем футбольных операций в структуре Red Bull и неоднократно заявлял о нежелании возвращаться к тренерской деятельности. В связи с этим приоритетным вариантом для мадридского клуба называется итальянец, хотя издание отмечает, что Аллегри уже дважды отклонял предложение «Реала» — в 2019 и 2021 годах.

58‑летний специалист в мае возглавил «Милан», с которым подписал контракт до конца сезона‑2026/27. До этого его последним официальным местом работы был «Ювентус», который он тренировал с 2021 по 2024 год, а также ранее с 2014 по 2019‑й. Под руководством Аллегри «Ювентус» пять раз становился чемпионом Италии (2015–2019), пять раз выигрывал национальный кубок (2015–2018, 2024) и дважды доходил до финала Лиги чемпионов (2015, 2017).

Ранее Аллегри работал с «Миланом» (в 2011 году выиграл чемпионат и Суперкубок Италии), а также тренировал СПАЛ , «Сассуоло» и «Кальяри».

12 января «Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера, возглавлявшего клуб с начала сезона. На его место был назначен его соотечественник Альваро Арбелоа, контракт с которым, по информации газеты Marca, рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги с 60 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 пункта. В Серии А «Милан» также идет вторым, набрав 57 очков; первым идет «Интер», у которого на 10 очков больше.