Фанатам «Галатасарая» закрыли проход на матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ

сегодня, 12:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай18.03.2026 в 23:00 Не начался

Апелляционный комитет УЕФА запретил турецкому «Галатасараю» продавать билеты болельщикам на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» в Англии. Об этом сообщает пресс‑служба УЕФА.

Также на клуб наложен денежный штраф в размере 40 тысяч евро. Наказание связано с поведением фанатов «Галатасарая» в ответном матче стыкового раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (2:3 после дополнительного времени), который прошел 25 февраля в Турине. В ходе встречи болельщики выбрасывали на поле посторонние предметы, применяли пиротехнику и устраивали беспорядки.

Первый матч 1/8 финала «Ливерпуль» и «Галатасарай» проведут 10 марта в Турции, ответная игра — 18 марта в Англии.

Источник: itar-tass.com
