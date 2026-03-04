Фанатам «Галатасарая» закрыли проход на матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ

1772618009

сегодня, 12:53

Апелляционный комитет УЕФА запретил турецкому «Галатасараю» продавать билеты болельщикам на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» в Англии. Об этом сообщает пресс‑служба УЕФА .

Также на клуб наложен денежный штраф в размере 40 тысяч евро. Наказание связано с поведением фанатов «Галатасарая» в ответном матче стыкового раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (2:3 после дополнительного времени), который прошел 25 февраля в Турине. В ходе встречи болельщики выбрасывали на поле посторонние предметы, применяли пиротехнику и устраивали беспорядки.

Первый матч 1/8 финала «Ливерпуль» и «Галатасарай» проведут 10 марта в Турции, ответная игра — 18 марта в Англии.