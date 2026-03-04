Top.Mail.Ru
«Ювентус» собирается продлить контракт со Спаллетти

сегодня, 14:08

Итальянский «Ювентус» планирует предложить главному тренеру Лучано Спаллетти новый контракт.

66‑летний специалист был приглашён в туринский клуб в октябре после отставки Игора Тудора. С тех пор результаты «Ювентуса» остаются нестабильными и попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов находится под вопросом.

Несмотря на это, по данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, прежний тренер «Наполи» и сборной Италии получит предложение о продлении соглашения, которое сейчас рассчитано до конца текущего сезона.

Jeck Denielse
сегодня в 15:46
Через 2 дня День Рождения....Лучиано.
Контракт будет неплохим подарком...
z7begt3w8e39
сегодня в 15:16
Дайте лысому поработать! И может быть удастся когда-нибудь пройти Галатасарай!
9encp4qk799y
сегодня в 14:56
Похоже просто альтернативы нет.
shlomo2
сегодня в 14:48
Первое здравое решение руководства, Спалетти должен остаться. А учитывая что он пришел походу сезона в проблемный коллектив, и как играет команда сейчас Спал проделал отличную работу. А с полным межсезоньем, и усилением он может создать что то похожее на Чемпионский Наполи. Главное не пролететь мимо ЛЧ..
sv_1969
сегодня в 14:25
Думаю правильно это! Как грится дайте Лучано поработать)))
drug01
drug01 ответ A.S.A
сегодня в 14:21
Большое спасибо!!!!
Groboyd
сегодня в 14:20
По мне, верное решение. Надо дать Спалетти возможность полноценно подготовить команду к сезону, войти в него с нужными ему игроками.
