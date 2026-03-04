«Ювентус» собирается продлить контракт со Спаллетти

1772622536

сегодня, 14:08

Итальянский «Ювентус» планирует предложить главному тренеру новый контракт.

66‑летний специалист был приглашён в туринский клуб в октябре после отставки Игора Тудора. С тех пор результаты «Ювентуса» остаются нестабильными и попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов находится под вопросом.

Несмотря на это, по данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, прежний тренер «Наполи» и сборной Италии получит предложение о продлении соглашения, которое сейчас рассчитано до конца текущего сезона.