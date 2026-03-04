Юные российские футболисты почти неделю не могут улететь из Катара

1772630668

сегодня, 16:24

Около 100 юных футболистов из московской школы «Пари Сен-Жермен» оказались в затруднительном положении в Катаре, где они не могут вернуться в Москву. Об этом рассказали матери молодых спортсменов.

«Воспитанники московской футбольной школы по франшизе ПСЖ застряли в Катаре, мы должны были вылететь в Москву 1 марта, но 28 февраля узнали о происходящем, вечером того же дня рейс отменили. Всего в тренировках принимала участие группа порядка 150 человек, это дети, некоторые из них с родителями, и тренеры. Здесь собраны игроки от 6 до 14 лет. Часть родителей самостоятельно разъезжается, с учетом тех, кто уже уехал, сейчас в группе порядка 100 человек».