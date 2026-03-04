Ситуация в Иране повлияла на путь аргентинского новичка «Крыльев» в Россию

1772632411

сегодня, 16:53

Защитник футбольного клуба «Крылья Советов» , возвращаясь из Аргентины в Россию, столкнулся с изменениями в маршруте своего путешествия. Изменения были вызваны закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил источник в самарском клубе.

Ранее в Telegram-канале Sport Baza появилась информация, что Рекена не смог принять участие в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» из-за позднего прибытия в Самару. Согласно сообщению, во время полета из Дубая самолет, на котором находился Рекена, был вынужден вернуться обратно.

«Рекена прибыл в расположение „Крыльев Советов“ в Самару утром 2 марта. Изначально футболист должен был возвращаться из Аргентины через Дубай, однако после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке маршрут был перестроен. В итоге он прибыл в Россию через Европу».

23-летний Рекена стал игроком «Крыльев Советов» в феврале этого года, перейдя на правах аренды из аргентинского клуба «Институто».