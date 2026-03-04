Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр приговорен к 15 месяцам условно

1772638568

В Греции вынесен приговор известному английскому футболисту , выступающему за «Манчестер Юнайтед». По информации телеканала Sky Sports, он получил 15 месяцев лишения свободы условно за участие в драке в местном баре, которая произошла в августе 2020 года.

Магуайр был обвинен в нескольких преступлениях, включая нанесение телесных повреждений, сопротивление при аресте и попытку подкупа. Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения. Однако, как сообщает Sky Sports, адвокаты Магуайра намерены подать апелляцию на это решение.

Харри Магуайру 32 года, и в текущем сезоне он провел в Английской Премьер-Лиге 15 матчей и забил 1 гол. В составе своего клуба он стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Кроме того, в 2021 году Магуайр в составе сборной Англии стал серебряным призером чемпионата Европы.