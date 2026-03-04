Top.Mail.Ru
Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр приговорен к 15 месяцам условно

сегодня, 18:36

В Греции вынесен приговор известному английскому футболисту Харри Магуайру, выступающему за «Манчестер Юнайтед». По информации телеканала Sky Sports, он получил 15 месяцев лишения свободы условно за участие в драке в местном баре, которая произошла в августе 2020 года.

Магуайр был обвинен в нескольких преступлениях, включая нанесение телесных повреждений, сопротивление при аресте и попытку подкупа. Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения. Однако, как сообщает Sky Sports, адвокаты Магуайра намерены подать апелляцию на это решение.

Харри Магуайру 32 года, и в текущем сезоне он провел в Английской Премьер-Лиге 15 матчей и забил 1 гол. В составе своего клуба он стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Кроме того, в 2021 году Магуайр в составе сборной Англии стал серебряным призером чемпионата Европы.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:06
Да уж, анкетку он себе подпортил...
shur
shur
сегодня в 20:49
....Всем внешним видом наш Магуайр,
На бандюка потянет только так!
И в Древней Греции недаром!
Мочил Он копов только так!
На поле чтоб сегодня удивил!
И чтоб "Сорок" побольше подловил!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:38
Да ужжж... Прям сама доброжелательность)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:29
)
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 20:27
6 лет назад ?
xwsdubrc6m6x
xwsdubrc6m6x
сегодня в 19:58
пусть теперь работают его адвокаты .... дело вообще можно было бы закрыть за сроком давности.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:53
Играть он может, карьере ничего не угрожает. Но неприятное пятно осталось.....
t9g2p3efmh5w
t9g2p3efmh5w
сегодня в 19:36
Ну неужели там не берут взяток?
lotsman
lotsman
сегодня в 19:17
Долго раскачивается греческая Фемида.) Драка произошла пять с половиной лет назад, а приговор только сейчас.)
Гость
