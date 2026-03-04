«Ростов» уступил махачкалинскому «Динамо» и вылетел из Кубка России

В матче второго этапа 1/4 финала плей-офф Пути регионов Кубка России встречались «Ростов» и «Динамо» из Махачкалы. Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Хуссем Мрезигуэ (40'), Эль-Мехди Мубарик (45+3'). С 31-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Андрея Ланговича.
Махачкалинское «Динамо» вышло в следующий раунд турнира, где в рамках первого этапа 1/2 финала плей-офф Пути регионов сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Болел гостей с Победой!
Надо же, какое благородство, уступил место. А может просто проиграл? Не смог справится с более сильным?)
