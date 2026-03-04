Top.Mail.Ru
«Ростов» уступил махачкалинскому «Динамо» и вылетел из Кубка России

сегодня, 20:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

В матче второго этапа 1/4 финала плей-офф Пути регионов Кубка России встречались «Ростов» и «Динамо» из Махачкалы. Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Хуссем Мрезигуэ (40'), Эль-Мехди Мубарик (45+3'). С 31-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Андрея Ланговича.

Махачкалинское «Динамо» вышло в следующий раунд турнира, где в рамках первого этапа 1/2 финала плей-офф Пути регионов сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:12
А вот этого мало кто ожидал... Динамо с заслуженной победой!!!
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:40
Приветствую Саркис! Надеюсь справятся и все будет хорошо
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:29
Ну тут прежде всего надо поздравить махачкалинцев - тем паче победа в гостях!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 22:26
Спасибо, исправили.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:22, ред.
Похоже удаление сломало игру!
Болел гостей с Победой!
lotsman
lotsman
сегодня в 21:08
"Ростов" уступил махачкалинскому "Динамо"..............
Надо же, какое благородство, уступил место. А может просто проиграл? Не смог справится с более сильным?)
112910415
112910415
сегодня в 21:07
тревожно за Ростов !
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 21:01
Какой там Кубок, из РПЛ бы не вылететь. Ростов единственная команда РПЛ, которая в зимнее трансферное окно никого не приобрела, а пытаются на два фронта играть.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:58
Похоже, во второй части сезона, Ростов будет бороться за выживание....мало того, что состав не самый крепкий, так еще и дисциплина хромает, 3 красных карточки в двух матчах, да, понимаю что сегодня удаление было в матче кубка, но всё же.....
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 20:52
Ростов забил на кубок. МХЧ попал под газпром
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг
сегодня в 20:43
Динамо МАХ вперёд!
