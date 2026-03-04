Сперцян и Пальцев заявили, что болельщики ЦСКА проявили расизм

1772657519

вчера, 23:51

Игроки «Краснодара» и обратились с просьбой проверить поведение болельщиков ЦСКА на предмет проявлений расизма в первом матче 1/2 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Поединок состоялся в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 3:1.

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к [Джону] Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали», — сказал Сперцян.

«Не люблю говорить про судейство, но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, однако арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие. Ненормально, что в России такое происходит, наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что контрольно-дисциплинарный комитет должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», — добавил Пальцев.

Ответный матч между этими командами запланирован на 17 марта в Краснодаре.