Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяРоссия. Кубок 2025/2026

Сперцян и Пальцев заявили, что болельщики ЦСКА проявили расизм

вчера, 23:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обратились с просьбой проверить поведение болельщиков ЦСКА на предмет проявлений расизма в первом матче 1/2 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Поединок состоялся в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 3:1.

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к [Джону] Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали», — сказал Сперцян.

«Не люблю говорить про судейство, но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, однако арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие. Ненормально, что в России такое происходит, наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что контрольно-дисциплинарный комитет должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», — добавил Пальцев.

Ответный матч между этими командами запланирован на 17 марта в Краснодаре.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ты приплыл на лодке». В Ла Лиге новый дискриминационный скандал
02 марта
Моуриньо заявил, что не будет работать с Престианни, если его вину докажут
01 марта
Четверо игроков АПЛ подверглись расистским оскорблениям на выходных
23 февраля
УЕФА завел дело после скандала в матче «Бенфика» — «Реал»
18 февраля
Престианни обвинил Винисиуса в клевете
18 февраля
Легендарный игрок «Бенфики» Луизао назвал Престианни «расистом»
18 февраля
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:18
Надо же, Сперцян борется с расизмом!!!
Comentarios
Comentarios ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:38
Да тут к гадалке не ходи два брата акробата
arsena1
arsena1
сегодня в 00:33
Ну... Вот это самое слово, которое про Кордобу, не расизм, а гомофобия
Да и то как предположение. Про судей такое все время кричат
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:33
Я тоже слышал...попрошу занести это в протокол матча...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:30, ред.
"А у нас футболисты должны играть с давлением..." - Нет с давлением лучше не играть - лучше лежать...)))
ABir
ABir
сегодня в 00:26
Вот это разворот , тогда совсем другое дело.
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:19
С какой стати штрафы? - без них никак

А по Кордобе согласен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:16
С какой стати? В ЦСКА свои темнокожие играют и ничего. Кордобу в симуляции обвиняют, а не за цвет кожи. А Сперцяну стыдно сопли пускать. Жучок сам еще тот
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:14
Чеж там такого обидного крикнули
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:12
Я уж сначала подумал, что Пальцева там оскорбляли расисты!))
Ну наверняка штрафы последуют
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 