«Манчестер Сити» не смог одолеть «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметились: Антуан Семеньо (31'), Родри (62'). За гостей забивали Морган Гиббс-Уайт (56'), Эллиот Андерсон (76').
По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 60 очков (2-е место), у гостей — 28 очков (17-я позиция).
В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 14 марта, соперником будет «Вест Хэм». «Ноттингем Форест» проведет следующий матч 15 марта, (соперник — «Фулхэм»).