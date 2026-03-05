Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» не смог одолеть «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

сегодня, 00:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Антуан Семеньо (31'), Родри (62'). За гостей забивали Морган Гиббс-Уайт (56'), Эллиот Андерсон (76').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 60 очков (2-е место), у гостей — 28 очков (17-я позиция).

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 14 марта, соперником будет «Вест Хэм». «Ноттингем Форест» проведет следующий матч 15 марта, (соперник — «Фулхэм»).

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:50
«Ростов» уступил махачкалинскому «Динамо» и вылетел из Кубка России
Вчера, 20:35
«Крылья Советов» победили «Оренбург» и вышли в следующий раунд Кубка России
Вчера, 20:30
«Вулверхэмптон» выиграл у «Ливерпуля» во встрече Английской Премьер-Лиги
Вчера, 01:15
«Барселона» крупно победила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании
Вчера, 01:05
Женская молодежная сборная России обыграла команду Иордании
Вчера, 01:04
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:36
Потеряли очки на ровном месте. Ну может теперь иллюзия про чемпионство уйдет. Силенок явно не хватает, весь сезон хромает сити
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 