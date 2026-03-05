«Астон Вилла» крупно проиграла «Челси»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Астон Вилла» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:4.
Голом у хозяев отметился: Дуглас Луис (2'). За гостей забивали Жоао Педро (35', 45+6'), Коул Палмер (55'), Жоао Педро (64').
По итогам встречи «Астон Вилла» имеет 51 очко (4-е место), у гостей — 48 очков (5-я позиция).
В следующем матче «Астон Вилла» сыграет 15 марта, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Челси» проведет следующий матч 14 марта, (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).
Хорошая реакция после пропущенного раннего гола.
Почти все сыграли хорошо. Особенно отмечу Хато и Гарначо.
Ну и конечно Педро и Палмера тоже! Джеймс и Энцо тоже были на высоте!
Очень боялся гола Уоткинса)) Но его дежурный гол Челси отменили из-за миллиметрового офсайда. Пока синие в гонке за четверку или пятерку.
И ностальжи прям когда вышли Баркли и Абрахам.
Еще раз с победой синих львов!
