«Астон Вилла» крупно проиграла «Челси»

сегодня, 00:40
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Астон Вилла» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:4.

Голом у хозяев отметился: Дуглас Луис (2'). За гостей забивали Жоао Педро (35', 45+6'), Коул Палмер (55'), Жоао Педро (64').

По итогам встречи «Астон Вилла» имеет 51 очко (4-е место), у гостей — 48 очков (5-я позиция).

В следующем матче «Астон Вилла» сыграет 15 марта, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Челси» проведет следующий матч 14 марта, (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).

azkan
azkan
сегодня в 00:50
С волевой и уверенной победой Челси! И без удалений обошлись))
Хорошая реакция после пропущенного раннего гола.
Почти все сыграли хорошо. Особенно отмечу Хато и Гарначо.
Ну и конечно Педро и Палмера тоже! Джеймс и Энцо тоже были на высоте!
Очень боялся гола Уоткинса)) Но его дежурный гол Челси отменили из-за миллиметрового офсайда. Пока синие в гонке за четверку или пятерку.
И ностальжи прям когда вышли Баркли и Абрахам.
Еще раз с победой синих львов!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:50
Немного неожиданно - Челси с победой!
Гость
