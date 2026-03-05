Top.Mail.Ru
«Ньюкасл» в меньшинстве одержал победу над «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 01:20
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 45+1-й минуте «сороки» остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Джейкоб Рэмзи. Голами у хозяев отметились: Энтони Гордон (45+6', пенальти), Уилльям Осула (90'). За гостей забил Каземиро (45+9').

По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 39 очков (12-е место), у гостей — 51 очко (3-я позиция).

В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 14 марта, соперником будет «Челси». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 15 марта, (соперник — «Астон Вилла»).

STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:41
Мдяяя.. А я поверил в МЮ
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:40
Эх...

Надеялся, что Каррик пройдет без поражений, но МЮ есть МЮ...

И снова те же проблемы, что при Амориме: потеря концентрации и пропущенные контратаки. Но самое страшное - это неумение у этого состава играть два матча в неделю.

Надеюсь, что позиции Каррика после поражения не пошатнутся. Ну и летом срочно нужно работать на трансферном рынке для обеспечения ротации, и это не считая обязательных покупок полузащитников и левого защитника
azkan
azkan
сегодня в 01:29, ред.
Поздравляю с великолепной победой Ньюкасл!
Смотрел только концовку матча. Огненную игру выдали команды!
Замена Энди Хау сработала. Осула вышел и забил в меьшинстве!
Сороки ну очень хотели именно победу и добились! Стадион просто взорвался.
А какие сейвы сделал Рамсдейл! Молодцы, заслужили победу!
И откуда судья добавил еще три минуты к добавленному времени?!
Но сороки выстояли.
denger1000
denger1000
сегодня в 01:25
Лошки
