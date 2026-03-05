Top.Mail.Ru
«Атлетико» начал переговоры с Клоппом

сегодня, 09:33

Мадридский «Атлетико» ведет переговоры о назначении бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на пост наставника команды. Об этом сообщает испанская спортивная программа El Chiringuito, ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, переговоры между руководством «Атлетико» и глобальным футбольным директором компании Red Bull Клоппом сейчас находятся на продвинутом этапе. Инициатором перестановки выступает инвестиционная компания Apollo, которая сейчас является крупнейшим акционером мадридского клуба. Генеральный директор Apollo Марк Роуэн, как утверждается, лично занимается обсуждением условий и потенциального перехода немецкого специалиста на место Диего Симеоне.

lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Если начали переговоры, то наверное знает.)
sv_1969
сегодня в 11:22
А Диего знает про это?)))
Groboyd
Groboyd ответ cv69en8zm53v (раскрыть)
сегодня в 10:48
Распадори уже в Аталанте. Полгода хватило Атлетико понять ошибочность данного трансфера.
Comentarios
сегодня в 10:48
И зачем это и первому и вторым
cv69en8zm53v
cv69en8zm53v ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 10:21, ред.
У Атлетико и денег дохрена, и состав бомбический - Симеоне, Молина, Лукман, Распадори, Альварес, Серлот..., и это только на вскидку. С такими кадрами можно бы и почаще Ла Лигу брать, да и в ЕК пошуметь реально, тем более с дядей Юрой.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:11
Ради больших денег согласится думаю.
Только вот зачем это Атлетико, большой вопрос. Ну, возможно разок выиграет чемпионат за 9 лет, как в Ливерпуле.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 10:05
Учитывая, что Атлетико Симеоне сделал самым высокооплачиваемым тренером, то на такие бабки Юргену можно и согласиться.
