«Атлетико» начал переговоры с Клоппом

Мадридский «Атлетико» ведет переговоры о назначении бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на пост наставника команды. Об этом сообщает испанская спортивная программа El Chiringuito, ссылаясь на свои источники.
По данным СМИ, переговоры между руководством «Атлетико» и глобальным футбольным директором компании Red Bull Клоппом сейчас находятся на продвинутом этапе. Инициатором перестановки выступает инвестиционная компания Apollo, которая сейчас является крупнейшим акционером мадридского клуба. Генеральный директор Apollo Марк Роуэн, как утверждается, лично занимается обсуждением условий и потенциального перехода немецкого специалиста на место Диего Симеоне.
Только вот зачем это Атлетико, большой вопрос. Ну, возможно разок выиграет чемпионат за 9 лет, как в Ливерпуле.
