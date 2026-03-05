Гризманн отказался от переезда в США в марте из-за финала Кубка Испании

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн временно отложил ожидавшийся переход в клуб МЛС «Орландо Сити», чтобы доиграть сезон в составе испанской команды.
Французский нападающий решил задержаться в Мадриде до финала Кубка Испании, перенеся свой переезд в США на июль.
По информации ESPN, «Орландо Сити» пытался оформить переход до трансферного дедлайна МЛС 26 марта. Однако выход «Атлетико» в финал Кубка Испании, который состоится 18 апреля, изменил планы футболиста, который хочет выиграть трофей перед уходом из клуба.
За свою карьеру в «Атлетико» Гризманн забил 210 голов, однако последний титул с коллективом он завоевал в 2018 году, когда клуб выиграл Суперкубок УЕФА.