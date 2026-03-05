Top.Mail.Ru
Гризманн отказался от переезда в США в марте из-за финала Кубка Испании

сегодня, 09:44

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн временно отложил ожидавшийся переход в клуб МЛС «Орландо Сити», чтобы доиграть сезон в составе испанской команды.

Французский нападающий решил задержаться в Мадриде до финала Кубка Испании, перенеся свой переезд в США на июль.

По информации ESPN, «Орландо Сити» пытался оформить переход до трансферного дедлайна МЛС 26 марта. Однако выход «Атлетико» в финал Кубка Испании, который состоится 18 апреля, изменил планы футболиста, который хочет выиграть трофей перед уходом из клуба.

За свою карьеру в «Атлетико» Гризманн забил 210 голов, однако последний титул с коллективом он завоевал в 2018 году, когда клуб выиграл Суперкубок УЕФА.

Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ 4u68kdu9b9bq (раскрыть)
сегодня в 11:21
Я думаю он все равно получил бы этот титул
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 11:08
Теперь с турниром в плане таблиц всё в порядке.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:04
Гризман сдал уже забыли люди когда забивал. А ведь ждут
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 10:50
Доброе утро. Проверим что там и как, спасибо за сигнал о проблеме.
4u68kdu9b9bq
4u68kdu9b9bq
сегодня в 10:46
Благородный поступок, лишний титул не помешает
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:46
о, пользуясь случаем спрошу тут - а чего у меня или не только у меня таблица МЛС не работает, пустая по нулям. а там уже третий тур будет
4qekdr898hwm
4qekdr898hwm
сегодня в 10:35
Тут главное не проиграть финал... а то совсем все печально будет
pyuk5h2r7qbj
pyuk5h2r7qbj
сегодня в 10:18
Дополнительный титул никогда не повредит.
5e3fr4a76kqd
5e3fr4a76kqd
сегодня в 10:11
Финал выиграет и рванёт к пиндосам
