Гризманн отказался от переезда в США в марте из-за финала Кубка Испании

сегодня, 09:44

Форвард «Атлетико» временно отложил ожидавшийся переход в клуб МЛС «Орландо Сити», чтобы доиграть сезон в составе испанской команды.

Французский нападающий решил задержаться в Мадриде до финала Кубка Испании, перенеся свой переезд в США на июль.

По информации ESPN, «Орландо Сити» пытался оформить переход до трансферного дедлайна МЛС 26 марта. Однако выход «Атлетико» в финал Кубка Испании, который состоится 18 апреля, изменил планы футболиста, который хочет выиграть трофей перед уходом из клуба.