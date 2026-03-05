Семья наставника «Рубина» Артиги застряла в Дубае

Главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил, что его семья не может покинуть Дубай на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, что гражданские не пострадают в этом конфликте, и в конце концов будет диалог. Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали. Изначально мы планировали, что они прилетят к игре с [московским] «Локомотивом» (28 февраля). Если они приедут, и воздушное пространство откроется, то это будет хорошим сигналом. Возможно, затем они останутся в Казани.
Артига возглавил «Рубин» в январе.